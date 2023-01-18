18.01.2023 10:40 Рита Парфенова

Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 18 січня

Минулої доби офіційно зареєстровано 12 випадків зараження коронавірусом у Харкові.



labcenter.kh.ua

Усього за попередню добу у Харкові та області діагностували 16 випадків зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.

З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 316 151 осіб. Одужало 308 784 особиб, на сьогоднішній день перебувають під медичним наглядом 80 осіб. За добу від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, померли дві людини.

Діагноз «коронавірус» фіксували у трьох районах Харківської області. У Харківському районі діагноз підтвердився у 13 осіб (із них 11 - мешканці міста Харкова). Два позитивних результаті зареєстровано у Красноградському, один – у Лозівському районах області.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про статистику коронавірусу в Харкові та області на 17 січня.



