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18.01.2023  10:40   Рита Парфенова

Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 18 січня

Минулої доби офіційно зареєстровано 12 випадків зараження коронавірусом у Харкові.


labcenter.kh.ua

Усього за попередню добу у Харкові та області діагностували 16 випадків зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.

З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 316 151 осіб. Одужало 308 784 особиб, на сьогоднішній день перебувають під медичним наглядом 80 осіб. За добу від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, померли дві людини.

Діагноз «коронавірус» фіксували у трьох районах Харківської області. У Харківському районі діагноз підтвердився у 13 осіб (із них 11 - мешканці міста Харкова). Два позитивних результаті зареєстровано у Красноградському, один – у Лозівському районах області.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про статистику коронавірусу в Харкові та області на 17 січня.

 


Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, харьков
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