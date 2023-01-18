Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 18 січня

Минулої доби офіційно зареєстровано 12 випадків зараження коронавірусом у Харкові.
Усього за попередню добу у Харкові та області діагностували 16 випадків зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.
З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 316 151 осіб. Одужало 308 784 особиб, на сьогоднішній день перебувають під медичним наглядом 80 осіб. За добу від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, померли дві людини.
Діагноз «коронавірус» фіксували у трьох районах Харківської області. У Харківському районі діагноз підтвердився у 13 осіб (із них 11 - мешканці міста Харкова). Два позитивних результаті зареєстровано у Красноградському, один – у Лозівському районах області.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли про статистику коронавірусу в Харкові та області на 17 січня.
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День зовсім не підходить для романтичних безумств, але ідеальний для конкретних кроків та пропозицій.
У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Уночі очікується сильний дощ, який до ранку закінчиться. Ввечері він може піти знову, але вже з меншою інтенсивністю.
У Богоявленську ніч перед ранком небо відкривається. Про що відкритому небу помолишся, то справдиться.
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