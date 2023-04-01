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01.04.2023  13:19   Дмитро Колонєй

Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 1 квітня

За добу офіційно зареєстровано 61 випадок зараження коронавірусом у Харкові.


Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 1 квітня
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Центр лабораторних досліджень, з початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 318 513 осіб. Одужало 309 815 осіб, на сьогоднішній день перебуває під медичним спостереженням 1359 осіб. За добу від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, ніхто не помер.
 
Діагноз «коронавірус» не зафіксували лише в одному Красноградському районі області. Більшість хворих проживають у Харківському районі: діагноз підтвердився у 67 осіб (із них 61 – мешканці міста Харкова). 4 позитивних результати зареєстровано в Ізюмському, 1 - у Лозівському, 1 - у Куп'янському, 5 - у Чугуївському, 4 - у Богодухівському.
 

Тэги:  коронавирус, харків
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