31.03.2023 10:20 Рита Парфенова

Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 31 березня

За добу офіційно зареєстровано 91 випадок зараження коронавірусом у Харкові.



labcenter.kh.ua

Усього за добу у Харкові та області діагностували 135 випадків зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.

З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 318 432 осіб. Одужало 309 786 осіб, на сьогоднішній день перебуває під медичним спостереженням 1310 осіб. За добу від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, ніхто не помер.



Діагноз «коронавірус» фіксували в усіх районах Харківської області. Більшість хворих проживають у Харківському районі: діагноз підтвердився у 95 осіб (із них 91 – мешканці міста Харкова). 12 позитивних результати зареєстровано в Ізюмському, 11 - у Лозівському, 8 - у Куп'янському, 4 - у Чугуївському, 4 - у Богодухівському, 1 - у Красноградському районах області.

Раніше РЕДПОСТ повідомляв про статистику коронавірусу в Харкові та області на 29 березня.



