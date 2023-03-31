Розмінування Харківської області: інформація від піротехніків

Загалом п очинаючи з 8 вересня 2022 року, піротехніки обстежили близько 1989,5 га території, 259,6 км автомобільних доріг, 920,2 км ЛЕП, 159 км залізничних колій та 189 км газопроводів, де виявлено та знешкоджено 54 тис. 403 ВНП.

Раніше РЕДПОСТ писав, що за час повномасштабного вторгнення росії прильоти були зафіксовані на цвинтарях №2, 4, 8, 10, 13, 17, 18. Там тривають роботи з виявлення та знешкодження мін, але, крім цього, залишається небезпека ракетних ударів, тому важливо запобігти масовим скупченням людей.