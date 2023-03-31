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31.03.2023  09:48   Рита Парфенова

Розмінування Харківської області: інформація від піротехніків

Протягом доби 30 березня 2023 року піротехнічні підрозділи ДСНС у Харківській області знешкодили 274 вибухових предмети.

Сапер ДСНС у Харківській області

У прес-службі ДСНС розповіли, як триває гуманітарне розмінування Харківщини, повідомляє РЕДПОСТ.

30 березня піротехнічними розрахунками ДСНС проведено обстеження біля 15,4 га території в Харківському, Ізюмському, Куп’янському, Богодухівському та Чугуївському районах області, а також 27,9 км ліній електропередач.
 
Саперами виявлено та знешкоджено 274 одиниць ворожих мін, вибухівок та боєприпасів. До робіт залучалися 26 піротехнічних розрахунків ДСНС у складі 131 сапера та 52 одиниць техніки.
 
Загалом починаючи з 8 вересня 2022 року, піротехніки обстежили близько 1989,5 га території, 259,6 км автомобільних доріг, 920,2 км ЛЕП, 159 км залізничних колій та 189 км газопроводів, де виявлено та знешкоджено 54 тис. 403 ВНП.

Раніше РЕДПОСТ писав, що за час повномасштабного вторгнення росії прильоти були зафіксовані на цвинтарях №2, 4, 8, 10, 13, 17, 18. Там тривають роботи з виявлення та знешкодження мін, але, крім цього, залишається небезпека ракетних ударів, тому важливо запобігти масовим скупченням людей.

 


Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  розмінування, дснс, харків
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