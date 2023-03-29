29.03.2023 19:25 Василь Голосний

Харків'янин просять не відвідувати цвинтарі на великодні свята через смертельну небезпеку

З цим проханням звернулися до харків'ян головний інженер КП «Ритуал» Михайло Маслій і речник ГУ ДСНС Євген Василенко



Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Міськраду, Михайло Маслій наголосив, що особливо це стосується кладовища №17 на Окружній дорозі.

«З 17-ти цвинтарів, які знаходяться на балансі нашого комунального підприємства, найбільшу небезпеку становить міське кладовище №17. Є пряма заборона на його відвідини. Але трапляються випадки, коли люди намагаються-таки пройти на територію цього цвинтаря, яка становить понад 70 гектарів. Ми просто не в змозі стежити за кожним її метром», - зазначив Михайло Маслій.

За його словами, за час повномасштабного вторгнення росії прильоти були зафіксовані майже на всіх кладовищах Харкова. Там тривають роботи з виявлення та знешкодження мін, але, крім цього, залишається небезпека ракетних ударів, тому важливо запобігти масовим скупченням людей.

«Були прильоти на цвинтарях №2, 4, 8, 10, 13, 17, 18. Майже всі постраждали. Але ми прибрали і впорядкували територію, завезли пісок. Так, знаходили там небезпечні предмети, тож краще утриматися від відвідування цвинтарів. Ми звернулися до міськради, щоб залучити поліцейських та працівників ДСНС до патрулювання цвинтарів у святкові дні», - зазначив головний інженер КП «Ритуал».

Речник Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Харківській області Євген Василенко повідомив, що рішення про заборону відвідування кладовищ, території яких можуть бути заміновані, було ухвалене напередодні на засіданні Ради оборони Харківщини. Він закликав мешканців міста та області повідомляти про підозрілі предмети за тел.: 101, 112 або 102.

«Якщо ви помітили підозрілий предмет, одразу зупиніться, розверніться і тією ж дорогою повертайтеся назад. Тільки після цього телефонуйте до відповідних служб і повідомляйте про знахідку», - зазначив Євген Василенко.

Під час великодніх свят кладовища патрулюватимуть правоохоронці та працівники ДСНС

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