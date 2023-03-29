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29.03.2023  20:00   Дмитро Колонєй

Вибух на дорозі: сталі відомі подробиці трагедії на Харківщині

На Харківщині розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

Загинули двоє людей під час вибуху міни на дорозі під Харковом: подробиці від прокуратури та поліції
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську прокуратуру та ГУ Нацполіції, вдень 29 березня 2023 року у    на ґрунтовій дорозі між селами Барвінкове  та Гусарівка Ізюмського району автомобіль "Сан Йонг" наїхав на протитанкову міну. 
 
 
 
У трагедії загинули 16-річний хлопець та 34-річний чоловік.  
Отримали поранення двоє чоловіків 24 та 20 років. Їх госпіталізовано до лікарні. 
 
Загинули двоє людей під час вибуху міни на дорозі під Харковом: подробиці від прокуратури та поліції
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що в Ізюмському районі Харківщини через ворожі міни постраждали і загинули люди.
 

Источник:   Харківська обласна прокуратура, ГУ Нацполіції
 Тэги:  смерть, вибух, харків, міна, авто, агрессия россии
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