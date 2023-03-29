29.03.2023 20:00 Дмитро Колонєй

Вибух на дорозі: сталі відомі подробиці трагедії на Харківщині

На Харківщині розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Харківську прокуратуру та ГУ Нацполіції , вдень 29 березня 2023 року у на ґрунтовій дорозі між селами Барвінкове та Гусарівка Ізюмського району автомобіль "Сан Йонг" наїхав на протитанкову міну.

Читайте також: Вибух під Харковом: правоохоронці розкрили подробиці загибелі дідуся У трагедії загинули 16-річний хлопець та 34-річний чоловік.

Отримали поранення двоє чоловіків 24 та 20 років. Їх госпіталізовано до лікарні.



