Харківщина на ранок 31 березня. Оперативна обстановка від ДСНС

Протягом доби з 29 по 30 березня 2023 року в Харківській області зафіксовано 4 пожежі, спричинені ворогом.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 31 березня.
Протягом доби на території Ізюмського району трапилось 4 пожежі, які спричинив ворог своїми обстрілами.
6 разів рятувальники виїжджали для обстеження місць ворожих артилерійських та ракетних ударів. Перевіркою виявлено:
Загалом за добу з 30 по 31 березня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 29 оперативних виїздів, з яких:
Мешканцям с. Коротич Пісочинської громади рятувальники доставили 3 т. технічної води.
Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 274 одиниці вибухонебезпечних предметів.
Раніше РЕДПОСТ писав, що в ніч з 30 на 31 березня військові рф випустили 9 ракет по Харкову та атакували область "шахедами".
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День ідеально підходить як для проведення важливих заходів, так і для рутинних справ. Єдине «але»: намагайтеся якнайменше траплятися на очі начальству – воно може бути надмірно вимогливим.
У Харкові небо буде ясним з самого ранку, а ввечері затягнеться хмарами. Без опадів.
Щорічно 31 березня проводиться День резервного копіювання або День бекапу.
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