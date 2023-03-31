31.03.2023 09:11 Рита Парфенова

Харківщина на ранок 31 березня. Оперативна обстановка від ДСНС

Протягом доби з 29 по 30 березня 2023 року в Харківській області зафіксовано 4 пожежі, спричинені ворогом.



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Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 31 березня.

Протягом доби на території Ізюмського району трапилось 4 пожежі, які спричинив ворог своїми обстрілами.



6 разів рятувальники виїжджали для обстеження місць ворожих артилерійських та ракетних ударів. Перевіркою виявлено:

у селі Петропавлівка Куп’янського району пошкоджені дах і вікна одного з приватних будинків;

у селі Вовчанські Хутори Чугуївського району – чисельні пошкодження 2-х приватних домоволодінь;

у селищі Дворічна Куп’янського району пошкоджені 3 приватні подвір’я і житлові будинки;

у Харкові внаслідок ракетних ударів пошкоджено приватні житлові будинки, інші споруди та цивільні автомобілі.

Загалом за добу з 30 по 31 березня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 29 оперативних виїздів, з яких:

12 – на ліквідацію пожеж;

6 – на обстеження територій та цивільної інфраструктури, обстріляних ворогом;

8 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;

3 – інші виїзди.

Мешканцям с. Коротич Пісочинської громади рятувальники доставили 3 т. технічної води.



Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 274 одиниці вибухонебезпечних предметів.

Раніше РЕДПОСТ писав, що в ніч з 30 на 31 березня військові рф випустили 9 ракет по Харкову та атакували область "шахедами".



