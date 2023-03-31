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31.03.2023  08:44   Рита Парфенова

Вночі ворог завдав ударів по Харкову та Ізюмському району: є постраждалі

В ніч з 30 на 31 березня військові рф випустили 9 ракет по Харкову та атакували область "шахедами".


facebook.com/DSNSKHARKIV
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Після десятої години вечора ворог завдав ракетного удару по Новобаварському району Харкова. Усього по місту було випущено 9 ракет, попередньо ЗРК С-300.

У Харкові пошкоджений об'єкт цивільної інфраструктури та приватні житлові будинки. Частина ракет влучила в землю та вибухнула у повітрі.

Внаслідок ракетної атаки легкі поранення отримали 3 людей. Госпіталізації не потребували.

Також минулої ночі ворог здійснив атаку БПЛА "Шахед" на об'єкти критичної інфраструктури в Ізюмському районі. Поранення зазнали та були госпіталізовані 2 цивільних чоловіка 44 та 66 років.

Протягом минулої доби ворог обстрілював прикордонні населені пункти Харківської області в Куп'янському, Чугуївському та Вовчанському районах. Зокрема, вогонь вівся по Козачій Лопані, Куп'янську, Дворічній, Стрілечі та інших містах і селах. Пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що мер Харкова Ігор Терехов поінформував про шість прильотів по Харкову.

 


Источник:   Телеграм/Олег Синєгубов
 Тэги:  ракетний удар, харків, агрессия россии
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