31.03.2023 08:44 Рита Парфенова

Вночі ворог завдав ударів по Харкову та Ізюмському району: є постраждалі

В ніч з 30 на 31 березня військові рф випустили 9 ракет по Харкову та атакували область "шахедами".



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Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Після десятої години вечора ворог завдав ракетного удару по Новобаварському району Харкова. Усього по місту було випущено 9 ракет, попередньо ЗРК С-300.



У Харкові пошкоджений об'єкт цивільної інфраструктури та приватні житлові будинки. Частина ракет влучила в землю та вибухнула у повітрі.



Внаслідок ракетної атаки легкі поранення отримали 3 людей. Госпіталізації не потребували.



Також минулої ночі ворог здійснив атаку БПЛА "Шахед" на об'єкти критичної інфраструктури в Ізюмському районі. Поранення зазнали та були госпіталізовані 2 цивільних чоловіка 44 та 66 років.



Протягом минулої доби ворог обстрілював прикордонні населені пункти Харківської області в Куп'янському, Чугуївському та Вовчанському районах. Зокрема, вогонь вівся по Козачій Лопані, Куп'янську, Дворічній, Стрілечі та інших містах і селах. Пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди.



