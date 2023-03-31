31.03.2023 08:24 Рита Парфенова

Ракетний обстріл Харкова: що відомо (відео)

Увечері 30 березня військові рф здійснили ракетний удар, зокрема по Новобаварському району Харкова.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на речника Харківської обласної прокуратури Дмитра Чубенка.



"Обстріл здійснювався, зокрема, по Новобаварському району. Щонайменше шість ракет влучили по об'єктах інфраструктури та приватних домоволодіннях. Станом на 00:00 інформації про поранених чи загиблих немає", — повідомив Чубенко.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що мер Харкова Ігор Терехов поінформував про шість прильотів по Харкову.



