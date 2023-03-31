    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Ракетний обстріл Харкова: що відомо (відео)
31.03.2023  08:24   Рита Парфенова

Ракетний обстріл Харкова: що відомо (відео)

Увечері 30 березня військові рф здійснили ракетний удар, зокрема по Новобаварському району Харкова.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на речника Харківської обласної прокуратури Дмитра Чубенка.

"Обстріл здійснювався, зокрема, по Новобаварському району. Щонайменше шість ракет влучили по об'єктах інфраструктури та приватних домоволодіннях. Станом на 00:00 інформації про поранених чи загиблих немає", — повідомив Чубенко.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що мер Харкова Ігор Терехов поінформував про шість прильотів по Харкову.

 


Источник:   Прокуратура Харківської області
 Тэги:  ракетний удар, харків, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
31.03 Надзвичайні події Наслідки ракетних ударів по Новобаварському району Харкова (фото) 31.03 Надзвичайні події Вночі ворог завдав ударів по Харкову та Ізюмському району: є постраждалі 15.03 Надзвичайні події Від ракетного удару постраждав інтернат і житловий будинок, – Ігор Терехов (видео)
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 