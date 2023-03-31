Ракетний обстріл Харкова: що відомо (відео)

Увечері 30 березня військові рф здійснили ракетний удар, зокрема по Новобаварському району Харкова.
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на речника Харківської обласної прокуратури Дмитра Чубенка.
"Обстріл здійснювався, зокрема, по Новобаварському району. Щонайменше шість ракет влучили по об'єктах інфраструктури та приватних домоволодіннях. Станом на 00:00 інформації про поранених чи загиблих немає", — повідомив Чубенко.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що мер Харкова Ігор Терехов поінформував про шість прильотів по Харкову.
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День ідеально підходить як для проведення важливих заходів, так і для рутинних справ. Єдине «але»: намагайтеся якнайменше траплятися на очі начальству – воно може бути надмірно вимогливим.
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