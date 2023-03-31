31.03.2023 07:30 Рита Парфенова

31 березня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Щорічно 31 березня проводиться День резервного копіювання або День бекапу.

Резервне копіювання – це створення копії даних на носії (жорсткому диску, флеш-карті, CD-диску та інших носіях), призначеному для відновлення даних у разі їх пошкодження або втрати на основному носії.



День бекапу було встановлено за ініціативою користувачів сайту соціальних новин Реддіта і невипадково було призначено на 31 березня. У комп'ютерному середовищі відомі випадки втрати інформації саме 1 квітня (ось такі «жарти») – існує навіть ціла група першоквітневих вірусів, які активізуються саме цього дня. Результат їхньої нещадної дії – збій у роботі системи або втрата інформації.

Прикмети дня

Здавна в останній день березня молилися про гарні дощі для посівів.



За птахами та комахами пророкували, чи скоро прийде тепло. Прилетіли лебеді – холодів та морозів більше не буде. З’явилися комарі – до тепла та щедрих урожаїв.



У цей день наші пращури намагалися не ходити у гості. За повір’ями, у чужій хаті можна лишити свою удачу. Забобонні люди кажуть, що віддавши цього дня у борг хліб або сіль, можна позбавити свою дитину щасливої долі.

Також цього дня

У 1596 році народився Рене Декарт, французький філософ, математик, фізик.



1732 народився Франц Йозеф Гайдн, австрійський композитор, представник віденської класичної школи музики. Плодючість його вражає: за 77 років свого життя він написав 104 симфонії, 83 квартети, 52 сонати та ораторії, 14 міс.



1889 – відбулося офіційне відкриття Ейфелевої вежі, яка нині є одним із символів Парижа.



1896 – Уіткомб Джадсен із Чикаго винайшов нову застібку, названу «блискавкою».



1923 – У Нью-Йорку відбувся перший танцювальний марафон. Переможницею стала Алма Каммінгс, яка протрималася на ногах 27 годин.



1943 – народився Крістофер Уокен, американський актор («Вибух з минулого», «Сонна лощина», «Піймай мене, якщо зможеш», «Пророцтво»).



1954 – народилася Лайма Вайкуле, естрадна співачка.



1967 – після рішення Франції про вихід з військової організації НАТО штаб-квартиру організації було переведено з Парижа до столиці Бельгії Брюссель.



1967 – Джімі Хендрікс уперше спалив свою гітару під час концерту. Глядачі, що зібралися в лондонському Фінсбері Парк, збожеволіли. Незважаючи на отриманий опік руки, Джімі згодом довелося закінчувати багато концертів так само.



1971 – народився Еван Макгрегор, американський актор шотландського походження («Зоряні війни», «Мулен Руж», «Ангели та демони»).



1973 – у хіт-параді журналу Billboard вперше з'явився альбом The Dark Side of the Moon гурту Pink Floyd і залишався там протягом 14 років.



1993 – під час зйомок епізоду фільму "Ворон" випадково загинув американський актор Брендон Брюс Лі, син Брюса Лі.



1994 – СНД отримує в ООН статус спостерігача.



1997 – у віці шістнадцять із половиною років швейцарка Мартіна Хінгіс стає наймолодшою тенісисткою, яка очолила рейтинг WTA.



1999 – виходить у світ один із найзнаменитіших науково-фантастичних фільмів – «Матриця».

2001 – народилася Катерина Поліщук (Пташка), українська поетка, акторка, парамедик-доброволець Національної гвардії України, учасниця оборони Маріуполя та «Азовсталі».



2005 – групою астрономів на чолі з професором Майклом Брауном було відкрито карликову планету Макемаке.



2017 – на аеродромі Святошин у Києві здійснив перший політ літак Ан-132D, який розробляє АНТК «Антонов».

Іменини відзначають:

Григорій, Данило, Дмитро, Кирило, Наталія, Трохим.



