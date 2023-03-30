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30.03.2023  22:34   Дмитро Колонєй

Ігор Терехов: Зафіксовано шість прильотів по Харкову

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про обстріл міста.


Ігор Терехов: Зафіксовано шість прильотів по Харкову

Як повідомляє РЕДПОСТ, мер Харкова Ігор Терехов поінформував у своєму Телеграм-каналі про обстріл міста:

"Харків під обстрілом, На даний час зафіксовано шість прильотів по Харкову. Інформація про жертв та постраждалих уточнюється."

 


Источник:   Телеграм-канал Ігоря Терехова
 Тэги:  ігор терехов, обстріл, харків, агрессия россии
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