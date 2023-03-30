30.03.2023 22:34 Дмитро Колонєй

Ігор Терехов: Зафіксовано шість прильотів по Харкову

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про обстріл міста.



Ігор Терехов: Зафіксовано шість прильотів по Харкову



Як повідомляє РЕДПОСТ, мер Харкова Ігор Терехов поінформував у своєму Телеграм-каналі про обстріл міста:

"Харків під обстрілом, На даний час зафіксовано шість прильотів по Харкову. Інформація про жертв та постраждалих уточнюється."



