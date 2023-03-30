30.03.2023 21:18 Дмитро Колонєй

Сотні учнів взяли участь у Відкритому всеукраїнському конкурсі «Лети!»

У Харкові пройшли мистецькі змагання.



Сотні учнів взяли участь у Відкритому всеукраїнському конкурсі «Лети!»



Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Міськраду, IV Відкритий конкурс театрально-сценічного мистецтва малих форм «Лети!» пройшов онлайн 25-27 березня 2023 року.

У ньому взяли участь понад 500 учнів мистецьких шкіл, студій, палаців та центрів дитячої творчості з Харкова, Києва, Дніпра, Конотопа, а також Харківської, Сумської, Дніпропетровської та Тернопільської областей.

Учасники представили 152 творчі роботи у номінаціях:

«Малі театральні форми»;

«Мистецьке слово»;

«Хореографія»;

«Вокал»;

«Сценографія»;

«Кіно-, телемистецтво»;

«Мультиплікація».

До журі увійшли провідні спеціалісти культури та мистецтв України, викладачі вищих спеціалізованих навчальних закладів Харкова.

Володарями Гран-прі стали шість учасників, 43 отримали звання лауреатів 1-го ступеня, 52 - лауреатів 2-го ступеня, 48 - лауреатів 3-го ступеня, а вісім учасників отримали спеціальні дипломи.

«Всі учасники автоматично є переможцями, адже, незважаючи на складні воєнні умови, вони продовжують творити і підтримувати українську культуру і мистецтво», - підкреслили організатори.



