30.03.2023 21:18 Дмитро Колонєй
Сотні учнів взяли участь у Відкритому всеукраїнському конкурсі «Лети!»
У Харкові пройшли мистецькі змагання.
Сотні учнів взяли участь у Відкритому всеукраїнському конкурсі «Лети!»
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Міськраду, IV Відкритий конкурс театрально-сценічного мистецтва малих форм «Лети!» пройшов онлайн 25-27 березня 2023 року.
У ньому взяли участь понад 500 учнів мистецьких шкіл, студій, палаців та центрів дитячої творчості з Харкова, Києва, Дніпра, Конотопа, а також Харківської, Сумської, Дніпропетровської та Тернопільської областей.
Учасники представили 152 творчі роботи у номінаціях:
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«Малі театральні форми»;
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«Мистецьке слово»;
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«Хореографія»;
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«Вокал»;
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«Сценографія»;
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«Кіно-, телемистецтво»;
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«Мультиплікація».
До журі увійшли провідні спеціалісти культури та мистецтв України, викладачі вищих спеціалізованих навчальних закладів Харкова.
Володарями Гран-прі стали шість учасників, 43 отримали звання лауреатів 1-го ступеня, 52 - лауреатів 2-го ступеня, 48 - лауреатів 3-го ступеня, а вісім учасників отримали спеціальні дипломи.
«Всі учасники автоматично є переможцями, адже, незважаючи на складні воєнні умови, вони продовжують творити і підтримувати українську культуру і мистецтво», - підкреслили організатори.
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