    
Главная Новини Харкова Культура та туризм Сотні учнів взяли участь у Відкритому всеукраїнському конкурсі «Лети!»
30.03.2023  21:18   Дмитро Колонєй

Сотні учнів взяли участь у Відкритому всеукраїнському конкурсі «Лети!»

У Харкові пройшли мистецькі змагання.


Сотні учнів взяли участь у Відкритому всеукраїнському конкурсі «Лети!»
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міськраду, IV Відкритий конкурс театрально-сценічного мистецтва малих форм «Лети!» пройшов онлайн 25-27 березня 2023 року.
 
 
У ньому взяли участь понад 500 учнів мистецьких шкіл, студій, палаців та центрів дитячої творчості з Харкова, Києва, Дніпра, Конотопа, а також Харківської, Сумської, Дніпропетровської та Тернопільської областей.
 
Учасники представили 152 творчі роботи у номінаціях:
  • «Малі театральні форми»;
  • «Мистецьке слово»;
  • «Хореографія»;
  • «Вокал»;
  • «Сценографія»;
  • «Кіно-, телемистецтво»;
  • «Мультиплікація».
 
До журі увійшли провідні спеціалісти культури та мистецтв України, викладачі вищих спеціалізованих навчальних закладів Харкова.
 
Володарями Гран-прі стали шість учасників, 43 отримали звання лауреатів 1-го ступеня, 52 - лауреатів 2-го ступеня, 48 - лауреатів 3-го ступеня, а вісім учасників отримали спеціальні дипломи.
 
«Всі учасники автоматично є переможцями, адже, незважаючи на складні воєнні умови, вони продовжують творити і підтримувати українську культуру і мистецтво», - підкреслили організатори.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про харківських юних співачок, які перемогли на Міжнародному фестивалі.

 


Источник:   Міськрада
 Тэги:  конкурс, діти, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
11.03 Освіта Сталі відомі переможці конкурсу «Учитель року - 2023» у Харкові 13.02 Суспільство Укрпошта оголошує конкурс на визначення Найкращої воєнної поштової марки України 2022 10.01 Культура та туризм Юна художниця з Харкова виграла міжнародний конкурс на публікацію (фото)
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 