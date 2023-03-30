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30.03.2023  20:29   Дмитро Колонєй

Російські еліти намагаються домовитися з Україною

Росіян непокоять гарантії безпеки.

Намагаються домовитися з Україною російські еліти
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУР МО України, за словами представника воєнної розвідки Андрія Юсова, все частіше трапляються повідомлення про невдоволення російських еліт Путіним:
 
  • через війну в Україні російські едіти втрачають свої статки, не отримуючи натомість нічого, окрім світової ізоляції;
  • деякі представники російських еліт уже намагаються встановити контакт з Україною і просять для себе гарантій безпеки;
 
 
«Багато представників так званої російської еліти вже розуміють, що це було колосальною помилкою та злочином, а фінал буде трагічним для росії. Вони намагаються шукати варіанти власного порятунку», – сказав Андрій Юсов.
 
  • ці «еліти» поки не говорять про боротьбу за внутрішні зміни в Росії, а лише дбають про власну безпеку і бізнес.;
  • найбільшу небезпеку для Путіна становлять якраз ті представники політичних еліт, які не входять до «ближнього кола» диктатора.
 
«Значною мірою рішення розпочати повномасштабну війну – це наслідок їхньої моделі управління. Сучасна росія – це закрите суспільство, в тому числі, всередині диктаторської вертикалі: там не передбачено якогось обговорення чи плюралізму думок. Рішення приймає одна людина, не дуже освічена і не компетентна, тому і наслідки є катастрофічними для росії», – підсумував Андрій Юсов.
 
 
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Источник:   ГУР МО України
 Тэги:  агрессия россии, еліти рф, перемовини
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