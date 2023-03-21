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21.03.2023  21:30   Дмитро Колонєй

У ГУР розповіли, чого найбільше всього боїться Путін

Про це та про сумніви у приїзді керівника РФ у Маріуполь розповів керівник воєнної розвідки України.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУР МО України, представник воєнної розвідки Андрій Юсов зробив низку заяв у телеефірі, які наразі характеризують становище РФ:
 
  • не зафіксовано фактів постачання зброї агресору з боку Китаю;
  • Китай буде посилювати свої позиції в регіоні і на території країни-агресорки;
  • РФ більше залежатиме від інших гравців;
  • ГУР немає доказів та підтвердження про приїзд Путіна до Маріуполя;
  • Путін найбільше боїться заколоту еліт;
  • щомісяця РФ вдається додатково мобілізувати приблизно 20 тис. осіб;
  • страх і брехня — головні інструменти, які дозволяють спокійно йти на забій росіянам;
  • РФ використовує Білорусь як тренувальний майданчик;
  • Крим давно використовується росіянами як військова база з елементами концтабору, облаштовуються укріплення, тому що ворог усвідомлює неминучість деокупації Криму;
  • сім'ї загарбників тікають з Криму і намагаються позбутися усього майна.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ  писав, що згідно даним ГУР у прифронтових територіях України підвищиться загроза ракетних обстрілів.
 
 

Источник:   ГУР МО України
 Тэги:  прогноз, обстановка, агрессия россии
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