21.03.2023 21:30 Дмитро Колонєй
У ГУР розповіли, чого найбільше всього боїться Путін
Про це та про сумніви у приїзді керівника РФ у Маріуполь розповів керівник воєнної розвідки України.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на ГУР МО України, представник воєнної розвідки Андрій Юсов зробив низку заяв у телеефірі, які наразі характеризують становище РФ:
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не зафіксовано фактів постачання зброї агресору з боку Китаю;
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Китай буде посилювати свої позиції в регіоні і на території країни-агресорки;
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РФ більше залежатиме від інших гравців;
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ГУР немає доказів та підтвердження про приїзд Путіна до Маріуполя;
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Путін найбільше боїться заколоту еліт;
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щомісяця РФ вдається додатково мобілізувати приблизно 20 тис. осіб;
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страх і брехня — головні інструменти, які дозволяють спокійно йти на забій росіянам;
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РФ використовує Білорусь як тренувальний майданчик;
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Крим давно використовується росіянами як військова база з елементами концтабору, облаштовуються укріплення, тому що ворог усвідомлює неминучість деокупації Криму;
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сім'ї загарбників тікають з Криму і намагаються позбутися усього майна.
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