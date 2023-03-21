21.03.2023 21:58 Дмитро Колонєй
Готуємо паштет із червоної сочевиці
Страва з сочевиці буде дуже доречною під час посту, як альтернатива м'ясу.
Як пише РЕДПОСТ
, сочевиця містить велику кількість легкозасвоюваних рослинних білків. Її дуже вдало доповнюють горіхи,
Паштет із червоної сочевиці
Продукти:
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Цибуля ріпчаста 1 шт.
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Оливкова олія 20 мл
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Горіхи грецькі або кеш'ю 80 г
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Перець чорний мелений 4 щіпки
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Сіль 0,25 ч. л.
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Часник 3 зубчик
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Сочевиця червона 100 г
Покрковий рецепт приготування
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Цибулю очистити від шкірки і нарізати тонкими півкільцями.
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Часник дрібно посікти ножем.
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Обсмажити цибулю на оливковій олії приблизно 2-3 хвилини
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Додати рубаний часник і обсмажити ще 3 хвилини до готовності.
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Сочевицю добре промити, залити водою з розрахунку 1:1. Варити 10 хвилин|мінути| до готовності.
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Готову сочевицю трохи остудити. Рідини в ній не повинно бути.
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Горіхи подрібнити у блендері.
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У чашу блендера додати смажену цибулю з часником і подрібнити.
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Потім додати сочевицю, сіль та перець, 2 столові ложки оливкової олії та ще раз подрібнити до однорідного стану.
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Паштет подавати із хлібом чи овочами. Зберігати у холодильнику.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ
розповідав, як приготувати вегетаріанську пасту.
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