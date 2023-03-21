    
Главная Новини Харкова Кулінарні рецепти Готуємо паштет із червоної сочевиці
21.03.2023  21:58   Дмитро Колонєй

Готуємо паштет із червоної сочевиці

Страва з сочевиці буде дуже доречною під час посту, як альтернатива м'ясу.

Як приготувати паштет із червоної сочевиці
 
Як пише РЕДПОСТ, сочевиця містить велику кількість легкозасвоюваних рослинних білків. Її дуже вдало доповнюють горіхи,
 

Паштет із червоної сочевиці

Продукти:

  • Цибуля ріпчаста 1 шт.
  • Оливкова олія 20 мл
  • Горіхи грецькі або кеш'ю  80 г
  • Перець чорний мелений 4 щіпки
  • Сіль 0,25 ч. л.
  • Часник 3 зубчик
  • Сочевиця червона 100 г

Покрковий рецепт приготування

 
  1. Цибулю очистити від шкірки і нарізати тонкими півкільцями.
  2. Часник дрібно посікти ножем.
  3. Обсмажити цибулю на оливковій олії приблизно 2-3 хвилини
  4. Додати рубаний часник і обсмажити ще 3 хвилини до готовності.
  5. Сочевицю добре промити, залити водою з розрахунку 1:1. Варити 10 хвилин|мінути| до готовності.
  6. Готову сочевицю трохи остудити. Рідини в ній не повинно бути.
  7. Горіхи подрібнити у блендері.
  8. У чашу блендера додати смажену цибулю з часником і подрібнити.
  9. Потім додати сочевицю, сіль та перець, 2 столові ложки оливкової олії та ще раз подрібнити до однорідного стану.
  10. Паштет подавати із хлібом чи овочами. Зберігати у холодильнику.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ розповідав, як приготувати вегетаріанську пасту.
 

Тэги:  рецепт, сочевиця, паштет
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
20.03 Кулінарні рецепти Апетитна вегетаріанська паста 19.03 Кулінарні рецепти Готуємо салат з артишоків та грейпфруту 18.03 Кулінарні рецепти Рецепт вишуканого вишневого клафуті
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 