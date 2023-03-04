04.03.2023 21:29

Рецепти пісних котлет, які виходять смачніші за м'ясні

Великий піст - не привід відмовлятися від апетитних страв. Приготувати пісні котлети можна так, щоб вони вийшли смачніші за м'ясні.

РЕДПОСТ пропонує декілька цікавих рецептів.

Пісні котлети з моркви та горіхів

Щасливі володарки блендера можуть приготувати такий простий рецепт. На крайній випадок підійде м'ясорубка.

Інгредієнти:

2 моркви;

жменя волоських горіхів;

2 зубчики часнику;

панірувальні сухарі.

Приготування:

Горіхи потрібно подрібнити у блендері. Часник подрібнити, моркву натерти і змішати всі інгредієнти. Посолити, поперчити, за бажанням можна додати приправи. Сформувати невеликі котлетки, обваляти їх у панірувальних сухарях і обсмажити на олії.

Рецепт можна покращити. Щоб пісні котлети не розпадалися, можете додати трохи борошна чи крохмалю – достатньо 1-2 ст. л.

Котлети з нуту

Бобові відмінно замінюють м'ясо завдяки смаковим якостям та калорійності. У них багато білка, тому це ще й ситна страва.

Інгредієнти:

200 г нуту;

морква;

зубчик часнику;

2-3 ст. л. борошна та стільки ж води;

рослинна олія;

сіль, каррі та інші приправи до смаку.

Приготування:

Нут слід на ніч замочити, а зранку відварити. Його треба подрібнити. Натерту моркву додайте до нуту. Туди ж відправте подрібнений часник. Овочевий фарш посоліть та додайте приправу. Сформуйте дрібні котлети. Перш ніж обсмажити їх, злегка відіжміть. Це допоможе позбутися зайвої вологи та зберегти їх форму.

І нарешті кілька секретів приготування овочевих котлет:

Кращою заміною звичайного фаршу стане суміш на основі одного або кількох бобових: сочевиця, нут, горох, квасоля. Однак не забудьте їх заздалегідь замочити та відварити. До овочевого "фаршу" не додають яйця, він погано тримається. Тому варто робити невеликі котлетки, інакше вони розпадатимуться на сковороді. В овочевому фарші зазвичай дуже багато рідини. Це ще одна причина, через яку котлети розходяться. Тому варто додати вівсяні пластівці - вони добре вберуть вологу. Пісні котлети краще триматимуть форму, якщо до фаршу додати вже обсмажену цибулю. Свіжий овоч виділяє багато рідини. Якщо хочеться надати котлетам звичний аромат, варто додати ті ж спеції, що зазвичай. Наприклад, приправу для м'яса та часник.

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