04.03.2023 21:29
Рецепти пісних котлет, які виходять смачніші за м'ясні
Великий піст - не привід відмовлятися від апетитних страв. Приготувати пісні котлети можна так, щоб вони вийшли смачніші за м'ясні.
РЕДПОСТ пропонує декілька цікавих рецептів.
Пісні котлети з моркви та горіхів
Щасливі володарки блендера можуть приготувати такий простий рецепт. На крайній випадок підійде м'ясорубка.
Інгредієнти:
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2 моркви;
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жменя волоських горіхів;
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2 зубчики часнику;
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панірувальні сухарі.
Приготування:
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Горіхи потрібно подрібнити у блендері.
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Часник подрібнити, моркву натерти і змішати всі інгредієнти.
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Посолити, поперчити, за бажанням можна додати приправи.
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Сформувати невеликі котлетки, обваляти їх у панірувальних сухарях і обсмажити на олії.
Рецепт можна покращити. Щоб пісні котлети не розпадалися, можете додати трохи борошна чи крохмалю – достатньо 1-2 ст. л.
Котлети з нуту
Бобові відмінно замінюють м'ясо завдяки смаковим якостям та калорійності. У них багато білка, тому це ще й ситна страва.
Інгредієнти:
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200 г нуту;
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морква;
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зубчик часнику;
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2-3 ст. л. борошна та стільки ж води;
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рослинна олія;
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сіль, каррі та інші приправи до смаку.
Приготування:
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Нут слід на ніч замочити, а зранку відварити.
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Його треба подрібнити.
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Натерту моркву додайте до нуту.
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Туди ж відправте подрібнений часник.
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Овочевий фарш посоліть та додайте приправу.
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Сформуйте дрібні котлети. Перш ніж обсмажити їх, злегка відіжміть. Це допоможе позбутися зайвої вологи та зберегти їх форму.
І нарешті кілька секретів приготування овочевих котлет:
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Кращою заміною звичайного фаршу стане суміш на основі одного або кількох бобових: сочевиця, нут, горох, квасоля. Однак не забудьте їх заздалегідь замочити та відварити.
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До овочевого "фаршу" не додають яйця, він погано тримається. Тому варто робити невеликі котлетки, інакше вони розпадатимуться на сковороді.
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В овочевому фарші зазвичай дуже багато рідини. Це ще одна причина, через яку котлети розходяться. Тому варто додати вівсяні пластівці - вони добре вберуть вологу.
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Пісні котлети краще триматимуть форму, якщо до фаршу додати вже обсмажену цибулю. Свіжий овоч виділяє багато рідини.
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Якщо хочеться надати котлетам звичний аромат, варто додати ті ж спеції, що зазвичай. Наприклад, приправу для м'яса та часник.
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