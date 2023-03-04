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04.03.2023  21:29   

Рецепти пісних котлет, які виходять смачніші за м'ясні

Великий піст - не привід відмовлятися від апетитних страв. Приготувати пісні котлети можна так, щоб вони вийшли смачніші за м'ясні.

пісні котлети

РЕДПОСТ пропонує декілька цікавих рецептів.

Пісні котлети з моркви та горіхів

Щасливі володарки блендера можуть приготувати такий простий рецепт. На крайній випадок підійде м'ясорубка.

Інгредієнти:

  • 2 моркви;
  • жменя волоських горіхів;
  • 2 зубчики часнику;
  • панірувальні сухарі.

Приготування:

  1. Горіхи потрібно подрібнити у блендері.
  2. Часник подрібнити, моркву натерти і змішати всі інгредієнти.
  3. Посолити, поперчити, за бажанням можна додати приправи.
  4. Сформувати невеликі котлетки, обваляти їх у панірувальних сухарях і обсмажити на олії.

Рецепт можна покращити. Щоб пісні котлети не розпадалися, можете додати трохи борошна чи крохмалю – достатньо 1-2 ст. л.

Котлети з нуту

Бобові відмінно замінюють м'ясо завдяки смаковим якостям та калорійності. У них багато білка, тому це ще й ситна страва.

Інгредієнти:

  • 200 г нуту;
  • морква;
  • зубчик часнику;
  • 2-3 ст. л. борошна та стільки ж води;
  • рослинна олія;
  • сіль, каррі та інші приправи до смаку.

Приготування:

  1. Нут слід на ніч замочити, а зранку відварити.
  2. Його треба подрібнити.
  3. Натерту моркву додайте до нуту.
  4. Туди ж відправте подрібнений часник.
  5. Овочевий фарш посоліть та додайте приправу.
  6. Сформуйте дрібні котлети. Перш ніж обсмажити їх, злегка відіжміть. Це допоможе позбутися зайвої вологи та зберегти їх форму.

І нарешті кілька секретів приготування овочевих котлет:

  1. Кращою заміною звичайного фаршу стане суміш на основі одного або кількох бобових: сочевиця, нут, горох, квасоля. Однак не забудьте їх заздалегідь замочити та відварити.
  2. До овочевого "фаршу" не додають яйця, він погано тримається. Тому варто робити невеликі котлетки, інакше вони розпадатимуться на сковороді.
  3. В овочевому фарші зазвичай дуже багато рідини. Це ще одна причина, через яку котлети розходяться. Тому варто додати вівсяні пластівці - вони добре вберуть вологу.
  4. Пісні котлети краще триматимуть форму, якщо до фаршу додати вже обсмажену цибулю. Свіжий овоч виділяє багато рідини.
  5. Якщо хочеться надати котлетам звичний аромат, варто додати ті ж спеції, що зазвичай. Наприклад, приправу для м'яса та часник.

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Тэги:  рецепт, котлета
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