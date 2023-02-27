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27.02.2023  21:53   Дмитро Колонєй

Готуємо оригінальний пісний "борщ" без варіння

Нетривіальний рецепт супу, який стане у нагоді у дні посту.

 
Як пише РЕДПОСТ, ця страва більше за кольором нагадує борщ, але, сподіваємось, сподобається, не дивлячись на незвичне поєднання інгредієнтів, що входять до нього.
 

Пісний "борщ" без варіння

 

Продукти:

  • кедрові горіхи - 1 ст.,
  • вода - 1/2 ст.,
  • буряк - 400 г,
  • капуста червонокачанна - 300 г,
  • морква - 300 г,
  • авокадо - 2 шт. (стиглі),
  • лимон - 1/2 шт.,
  • вода очищена - 2 л,
  • зелень,
  • морська сіль,
  • чорний перець.

Пощкроковий рецепт приготування

  1. Горіхи збити в блендері з водою та спеціями і до смаку до однорідної кремової консистенції.
  2. За бажанням можна протерти через дрібне сито.
  3. Горіхову пасту відкласти в окрему миску.
  4. Овочі, крім авокадо, пробити блендером до однорідної консистенції, додаючи воду до потрібної густини.
  5. Віджати лимонний сік.
  6. Авокадо нарізати кубиками.
  7. Змішати разом усі інгредієнти.
  8. Посипати дрібно нарізаною зеленню.
  9. Подавати з пастою з кедрових горішків.
Нагадамо, раніше РЕДПОСТ розповідав, як приготувати ніжні пісні млинці з яблуками
 

 


Тэги:  рецепт, бощ, суп, пісний стіл. овочі, горіхи, суха ъжа
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