27.02.2023 21:53 Дмитро Колонєй
Готуємо оригінальний пісний "борщ" без варіння
Нетривіальний рецепт супу, який стане у нагоді у дні посту.
Як пише РЕДПОСТ
, ця страва більше за кольором нагадує борщ, але, сподіваємось, сподобається, не дивлячись на незвичне поєднання інгредієнтів, що входять до нього.
Пісний "борщ" без варіння
Продукти:
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кедрові горіхи - 1 ст.,
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вода - 1/2 ст.,
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буряк - 400 г,
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капуста червонокачанна - 300 г,
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морква - 300 г,
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авокадо - 2 шт. (стиглі),
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лимон - 1/2 шт.,
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вода очищена - 2 л,
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зелень,
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морська сіль,
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чорний перець.
Пощкроковий рецепт приготування
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Горіхи збити в блендері з водою та спеціями і до смаку до однорідної кремової консистенції.
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За бажанням можна протерти через дрібне сито.
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Горіхову пасту відкласти в окрему миску.
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Овочі, крім авокадо, пробити блендером до однорідної консистенції, додаючи воду до потрібної густини.
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Віджати лимонний сік.
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Авокадо нарізати кубиками.
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Змішати разом усі інгредієнти.
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Посипати дрібно нарізаною зеленню.
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Подавати з пастою з кедрових горішків.
Нагадамо, раніше РЕДПОСТ
розповідав, як приготувати ніжні пісні млинці з яблуками
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