21.02.2023 21:11 Євген Клочко

Що робити, якщо млинці рвуться під час перевертання

Іноді млинці під час перевертання рвуться. Це, звичайно, прикро, але не варто розлучатися. РЕДПОСТ розповість про кілька причин подібного кулінарного промаху, про які варто знати, щоб страва виходила такою, як треба.

Причини, через які млинці можуть рватися при перевертанні

Є така приказка – «перший млинець комом». Найчастіше саме так і відбувається, як не дивно. Але часом буває, що грудкою виходять другий, третій і решта млинців теж.

Слід виділити кілька причин:

для приготування тіста взяли мало яєць. Коли готуєте ласощі, дуже важливо чітко дотримуватися запропонованого рецепту, який вже було перевірено неодноразово. Якщо щось змінювати, намагаючись тим самим поліпшити його або заощадити на продуктах, то нічого доброго не вийде. Слід розуміти, що яйця грають у тісті далеко не останню роль. Саме вони з'єднують між собою решту інгредієнтів і не дають ласощам рватися і прилипати до сковороди під час випічки. Тому для порятунку страви слід додати ще 1 або 2 яйця, а також трохи борошна, все добре перемішати і лише потім починати випікати;

Коли готуєте ласощі, дуже важливо чітко дотримуватися запропонованого рецепту, який вже було перевірено неодноразово. Якщо щось змінювати, намагаючись тим самим поліпшити його або заощадити на продуктах, то нічого доброго не вийде. Слід розуміти, що яйця грають у тісті далеко не останню роль. Саме вони з'єднують між собою решту інгредієнтів і не дають ласощам рватися і прилипати до сковороди під час випічки. Тому для порятунку страви слід додати ще 1 або 2 яйця, а також трохи борошна, все добре перемішати і лише потім починати випікати; борошна було додано недостатньо. Це ще одна поширена помилка при випіканні ласощів. Часом тісто виходить занадто рідким, тоді сам корж виходить тонким, а перевернути його без втрати якості, неможливо. Слід знати, що під час випікання волога випаровується. Тому важливо додавати достатньо борошна в тісто, після чого добре перемішати, щоб склад вийшов однорідним;

Це ще одна поширена помилка при випіканні ласощів. Часом тісто виходить занадто рідким, тоді сам корж виходить тонким, а перевернути його без втрати якості, неможливо. Слід знати, що під час випікання волога випаровується. Тому важливо додавати достатньо борошна в тісто, після чого добре перемішати, щоб склад вийшов однорідним; часом ласощі рветься з тієї причини, що жиру у складі мало. Тоді необхідно додати трохи олії і питання буде вирішено.

Щоб уникнути неприємної ситуації з ласощами, слід намагатися класти в тісто якнайменше цукру, а також спецій та інших «зайвих» інгредієнтів. Для того щоб приготувати десерт, можна просто після випікання змастити млинці якимось джемом, згущеним молоком, варенням або посипати їх цукром.

Поради досвідчених кулінарів, щоб млинці не рвалися під час приготування

Якщо млинці рвуться і приготувати їх не виходить, тоді слід додавати яйця, як було рекомендовано, борошно або олію.

Для отримання ідеальної страви варто прислухатися до порад досвідчених кулінарів:

не відхилятися від рецепту та чітко дотримуватися його. Кількість інгредієнтів має бути такою, як рекомендується. Міняти нічого не треба, щоб уникнути неприємностей;

тісто можна вимішувати віночком, столовою ложкою або міксером. Головне правило - домогтися однорідності, щоб не було грудок. Можна додавати інгредієнти поступово, щоб легше все змішувати;

перед тим, як вилити тісто на сковорідку, слід добре її розжарити, після чого змастити невеликою кількістю жиру;

після нагрівання сковороди слід зменшити вогонь і приступити до випікання.

При перевертанні ласощів краще використовувати спеціальну лопатку, наприклад, силіконову. Вона гнучка і зручна у використанні. Насамперед потрібно трохи підняти краї, а потім всю решту, але не різко, щоб млинець не встиг порушитися.

Для приготування страви краще вибирати товсту чавунну сковорідку. Якщо такої немає в господарстві, тоді замінити її можна антипригарною або спеціальною млинницею.



