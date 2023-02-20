20.02.2023 20:27 Євген Клочко

Млинці для тих, хто хворіє на цукровий діабет: як приготувати корисний десерт на Масляну

Масляний тиждень у 2023 році розпочався з понеділка, 20 лютого, і триватиме до неділі, 26 лютого. Протягом цілого тижня господині пектимуть млинці з різними начинками.

Все б нічого, та ось тільки людям з діабетом доведеться нелегко, адже цукор і біле борошно вищого ґатунку різко збільшують рівень цукру в крові, а потім також різко його знижують. Редакція РЕДПОСТ підготувала матеріал про те, як на Масляну приготувати млинці тим, хто хворіє на цукровий діабет.

Як зробити млинці для тих, хто хворіє на цукровий діабет

Людям зі схильністю до цукрового діабету краще виключити з раціону харчування ті продукти, які мають індекс понад 70 одиниць і належать до червоної зони. Зокрема йдеться не лише про додавання цукру, а й про біле борошно, яке господині частенько використовують для приготування млинців.

Замість цукру можна використовувати цукрозамінник. А якщо млинці будуть з несолодкою начинкою, то можна взагалі обійтися без цукру.

Але це зовсім не означає, що людям з цукровим діабетом не можна їсти млинці на Масляну, просто доведеться приготувати їх по-іншому рецепту. Наприклад, найкраще використовувати цільнозернове борошно.

Справа в тому, що борошно після першого помелу містить достатню кількість жирних кислот, мінеральних речовин, а також клітковину. Калорійність усієї страви знижується саме за рахунок клітковини, до того ж уповільнюється процес всмоктування вуглеводів.

Також можна вибрати гречане, вівсяне, лляне борошно. Найкраще додавати таке борошно до звичайної цільнозернової, тому що просто з гречаної або вівсяної млинці не вийдуть добрими – вони розпадатимуться.

Як начинка краще використовувати птицю, фрукти, джеми із замінником цукру, м'ясо.

Млинці краще смажити на антипригарній сковороді без використання олії. Його трохи краще додати до самого тіста. Важливо не переїдати – 1-2 млинці на десерт буде цілком достатньо.

Рецепт корисних млинців від лікаря-дієтолога

Для приготування смачних млинців, які можна їсти і людям із цукровим діабетом, вам знадобляться такі інгредієнти:

яйця - 2 шт.;

цільнозернове борошно - 120 грам;

вода - 100 мл;

розпушувач - 0,5 ч.л.;

оливкова олія - 1 ст.л.;

сіль та цукрозамінник (сукралоза, стевія і т.д.)

Як приготувати

Беремо миску і розбиваємо в неї 2 яйця, а потім за допомогою віночка все це збиваємо. Додаємо в отриману суміш розпушувач і цукрозамінник, і все це добре перемішуємо. Далі додаємо в миску трохи теплої води, борошно і лише після цього ложку масла.

Що стосується води, то її кількість залежить від того, скільки борошна ви використовуєте. Додаємо воду поступово, в результаті повинна вийде консистенція, що нагадує трохи рідкий кефір.

Корисна хитрість: бажано дати тесту трохи часу (10-15 хвилин) настоятися. Це пов'язано з тим, що цільнозернова мука все-таки відрізняється від звичайної і в ній більше клейковини, тому треба трохи більше часу.

Потім, коли тісто настоялося, добре розігріваємо сковороду і кладемо на неї ложку отриманої суміші. Випікати млинці потрібно по 2-3 хвилини з обох боків. Смачного!



