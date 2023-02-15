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15.02.2023  21:53   Дмитро Колонєй

Готуємо картопляні млинці та млинці на воді без яєць та молока

Обидва рецепти млинців на Стрітення приємно здивують.

Як приготувати картопляні млинці та млинці на воді без яєць та молока
 
Як пише РЕДПОСТ, на Стрітення неможливо не згадати про млинці - символ сонця. 
 

Картопляні млинці із зеленню

Продукти (на 4 порції)

 

  • Картопля - 400 г
  • Молоко - 300 мл
  • Яйця – 1-2 шт. (залежно від розміру)
  • Часник - 1-2 зубчики
  • Цукор – 1 ч. л. без гірки
  • Сіль - 1 ч. л.
  • Олія соняшникова - 4 ст. л. + для змащування сковороди
  • Борошно - 150 г (1 склянка об'ємом 250 мл без гірки)
  • Зелень свіжа (петрушка, зелена цибуля) - 0,5 пучка
  • Сметана, для подачі (за бажанням) – за смаком

Покроковий рецепт приготування

 

  1. Картоплю почистіть, наріжте скибочками і перекладіть у каструлю.
  2. Залийте шматочки картоплі водою так, щоб вона лише покривала картоплю. Поставте каструлю на сильний вогонь.
  3. Після закипання води зменшіть вогонь, додайте 0,5 ч. ложки солі і варіть картоплю до готовності, близько 20 хвилин.
  4. Злийте воду, а відварену картоплю розімніть у пюре.
  5. До отриманого картопляного пюре додайте очищений і подрібнений часник. Всипте 0,5 ч. ложки солі та цукор. Перемішайте.
  6. Нагрійте молоко. Влийте гаряче молоко у картопляне пюре. Добре перемішайте.
  7. Додайте яйця (я вбила одне, але краще все ж таки додати два, як вимагає рецепт). Перемішайте. Якщо маса вийде не надто однорідною, не страшно.
  8. Влийте олію. Перемішайте.
  9. Всипте борошно, що просіяє.
  10. Знову вимішайте картопляне тісто віночком до однорідного стану.
  11. Зелень промийте, просушіть, подрібніть.
  12. Сковороду змастіть олією і дуже добре розігрійте. (Якщо сковорода буде невеликого діаметру, ніжні млинці малого розміру буде легше перевертати.)
  13. Налийте ополоником картопляне тісто на сковороду і круговим рухом розподіліть його дном сковороди.
  14. Смажте картопляні млинці на вогні вище середнього.
  15. Поки поверхня млинця не схопилася, посипте зеленню.
  16. Не перевертайте млинець доти, доки одна сторона не підрум'яниться. Потім переверніть та підсмажте з іншого боку до золотистості.
  17. Після кожного млинця змащуйте сковороду олією.
  18. Подавайте картопляні млинці гарячими, зі сметаною.

Як приготувати картопляні млинці та млинці на воді без яєць та молока

Млинці на воді без яєць та молока

  • Якщо млинна або солона начинка подається до млинців, зменшіть кількість цукру в тесті до мінімуму.

Продукти на 3 порції

 

  • Борошно пшеничне 200 г
  • Вода 400 мл
  • Олія соняшникова 4 ст. л.
  • Цукор 3 ст. л.
  • Сіль 1/2 ч. л.

Покроковий рецепт приготування

 

  1. Змішайте в глибокій мисці воду кімнатної температури, цукор та сіль.
  2. Розмішуйте до тих пір, поки всі кристали солі та цукру не розчиняться.
  3. Коли цукор і сіль розчиняться, додайте олію, перемішайте і всипте борошно, що просіює.
  4. Дуже ретельно перемішайте тісто, воно не повинно мати грудок.
  5. Готове тісто має бути не дуже рідким, але й не густим. Наберіть тісто в столову ложку і перевірте консистенцію, воно має стікати з ложки тонким струмком.
  6. Добре розігрійте сковороду і змастіть її маслом (для цього можна використовувати силіконову кисть).Наберіть половину половника тіста і налийте тісто тонким струмком у середину сковороди.
  7. Тримайте сковороду рукою на вазі і робіть кругові рухи, щоб тісто рівномірно розтікалося дном сковорідки.
  8. Підсмажуйте млинець на середньому вогні протягом 1-1,5 хвилин, потім переверніть обережними рухами і обсмажте ще 30 секунд з іншого боку.
  9. Підсмажте таким чином усі млинці. Змащуйте сковороду олією лише за необхідності.
  10. Подавайте млинці гарячими, з будь-якою добавкою.
 

 


Тэги:  рецепт, млинці, картопля
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