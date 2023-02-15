15.02.2023 21:53 Дмитро Колонєй
Готуємо картопляні млинці та млинці на воді без яєць та молока
Обидва рецепти млинців на Стрітення приємно здивують.
Як пише РЕДПОСТ
, на Стрітення неможливо не згадати про млинці - символ сонця.
Картопляні млинці із зеленню
Продукти (на 4 порції)
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Картопля - 400 г
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Молоко - 300 мл
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Яйця – 1-2 шт. (залежно від розміру)
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Часник - 1-2 зубчики
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Цукор – 1 ч. л. без гірки
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Сіль - 1 ч. л.
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Олія соняшникова - 4 ст. л. + для змащування сковороди
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Борошно - 150 г (1 склянка об'ємом 250 мл без гірки)
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Зелень свіжа (петрушка, зелена цибуля) - 0,5 пучка
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Сметана, для подачі (за бажанням) – за смаком
Покроковий рецепт приготування
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Картоплю почистіть, наріжте скибочками і перекладіть у каструлю.
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Залийте шматочки картоплі водою так, щоб вона лише покривала картоплю. Поставте каструлю на сильний вогонь.
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Після закипання води зменшіть вогонь, додайте 0,5 ч. ложки солі і варіть картоплю до готовності, близько 20 хвилин.
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Злийте воду, а відварену картоплю розімніть у пюре.
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До отриманого картопляного пюре додайте очищений і подрібнений часник. Всипте 0,5 ч. ложки солі та цукор. Перемішайте.
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Нагрійте молоко. Влийте гаряче молоко у картопляне пюре. Добре перемішайте.
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Додайте яйця (я вбила одне, але краще все ж таки додати два, як вимагає рецепт). Перемішайте. Якщо маса вийде не надто однорідною, не страшно.
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Влийте олію. Перемішайте.
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Всипте борошно, що просіяє.
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Знову вимішайте картопляне тісто віночком до однорідного стану.
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Зелень промийте, просушіть, подрібніть.
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Сковороду змастіть олією і дуже добре розігрійте. (Якщо сковорода буде невеликого діаметру, ніжні млинці малого розміру буде легше перевертати.)
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Налийте ополоником картопляне тісто на сковороду і круговим рухом розподіліть його дном сковороди.
-
Смажте картопляні млинці на вогні вище середнього.
-
Поки поверхня млинця не схопилася, посипте зеленню.
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Не перевертайте млинець доти, доки одна сторона не підрум'яниться. Потім переверніть та підсмажте з іншого боку до золотистості.
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Після кожного млинця змащуйте сковороду олією.
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Подавайте картопляні млинці гарячими, зі сметаною.
Млинці на воді без яєць та молока
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Якщо млинна або солона начинка подається до млинців, зменшіть кількість цукру в тесті до мінімуму.
Продукти на 3 порції
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Борошно пшеничне 200 г
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Вода 400 мл
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Олія соняшникова 4 ст. л.
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Цукор 3 ст. л.
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Сіль 1/2 ч. л.
Покроковий рецепт приготування
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Змішайте в глибокій мисці воду кімнатної температури, цукор та сіль.
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Розмішуйте до тих пір, поки всі кристали солі та цукру не розчиняться.
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Коли цукор і сіль розчиняться, додайте олію, перемішайте і всипте борошно, що просіює.
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Дуже ретельно перемішайте тісто, воно не повинно мати грудок.
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Готове тісто має бути не дуже рідким, але й не густим. Наберіть тісто в столову ложку і перевірте консистенцію, воно має стікати з ложки тонким струмком.
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Добре розігрійте сковороду і змастіть її маслом (для цього можна використовувати силіконову кисть).Наберіть половину половника тіста і налийте тісто тонким струмком у середину сковороди.
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Тримайте сковороду рукою на вазі і робіть кругові рухи, щоб тісто рівномірно розтікалося дном сковорідки.
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Підсмажуйте млинець на середньому вогні протягом 1-1,5 хвилин, потім переверніть обережними рухами і обсмажте ще 30 секунд з іншого боку.
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Підсмажте таким чином усі млинці. Змащуйте сковороду олією лише за необхідності.
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Подавайте млинці гарячими, з будь-якою добавкою.
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