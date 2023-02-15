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15.02.2023  21:11   Дмитро Колонєй

Харківська міськрада спростувала фейк щодо заміни вікон

Дезінофрмація торкається відпровідних заявок у харківські ЦНАПи, та службу «15-62».


Харківська міськрада спростувала фейк щодо заміни вікон
Як повідомляє РЕДПОСТ, Харківська міськрада спростовує росповсюджену дезінформацію щодо заміни вікон у пошкоджених будинках. 
 
Так на деяких інфоресурсах була поширена інформація про те, що городяни нібито можуть подати заявку на заміну вибитих вікон через портал «Дія», а також центри надання адміністративних послуг (ЦНАП) та диспетчерську службу «15-62». 
 
Ця інформація не відповідає дійсності. Так, заявки про пошкоджене майно приймаються через «Дію», але ні ЦНАПи, ні служба «15-62» заявки про заміну вікон не приймають. 
 
Сподіваємося, що ця інформація була поширена помилково, у гіршому випадку - це навмисна провокація.
 
 

Источник:   Міськрада
 Тэги:  фейк, провокація, харьков, харків, агрессия россии
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