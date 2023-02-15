15.02.2023 21:11 Дмитро Колонєй

Харківська міськрада спростувала фейк щодо заміни вікон

Дезінофрмація торкається відпровідних заявок у харківські ЦНАПи, та службу «15-62».



Харківська міськрада спростувала фейк щодо заміни вікон



Як повідомляє РЕДПОСТ , Харківська міськрада спростовує росповсюджену дезінформацію щодо заміни вікон у пошкоджених будинках.

Так на деяких інфоресурсах була поширена інформація про те, що городяни нібито можуть подати заявку на заміну вибитих вікон через портал «Дія», а також центри надання адміністративних послуг (ЦНАП) та диспетчерську службу «15-62».

Ця інформація не відповідає дійсності. Так, заявки про пошкоджене майно приймаються через «Дію», але ні ЦНАПи, ні служба «15-62» заявки про заміну вікон не приймають.

Сподіваємося, що ця інформація була поширена помилково, у гіршому випадку - це навмисна провокація.



