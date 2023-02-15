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15.02.2023  17:50   Віталій Хінєвіч

У Харкові спростували недостовірну інформацію щодо ринку «Барабашово»

У деяких місцевих пабликах з'явилася недостовірна інформація, що ринок «Барабашово» припинить своє існування. Однак ця інформація не відповідає дійсності.

Барабашово
 
Ринок «Барабашово» як існував, так і існуватиме, лише в оновленому - сучасному та комфортабельному вигляді. Про це заявили у Харківській міській раді. Передає РЕДПОСТ.
 
Водночас там буде створено науковий парк. Таким чином, ринок «Барабашово» буде перетворений на новий, революційний район змішаного використання, присвячений просуванню наукових та технологічних інновацій.
 
Також там буде впроваджений сучасний підхід до створення мікрорайонів з багатоквартирними будинками, громадськими просторами та сучасною набережною. За рахунок інноваційних досліджень та компаній це сприятиме економічному розвитку міста. 
 
При цьому ще раз хочемо наголосити: існуванню ринку «Барабашово» нічого не загрожує! Після перебудови робочі місця збережуться, але вони будуть якісно іншого рівня.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що Ігор Терехов розповів, як зміниться Північна Салтівка за новим Генпланом.
 

Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  харьков, харків, барабашово
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