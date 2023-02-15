15.02.2023 17:20 Віталій Хінєвіч

Нова пошта запустила нову послугу з пакування відправлень

Клієнти компанії можуть надсилати посилки з поштомата, не упаковавши їх. Натомість це зробить кур'єр.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Нову пошту.

Кур’єр самостійно зможе запакувати посилку, яку людина залишила на відправлення у поштоматі. Коштує послуга 15 гривень незалежно від розміру посилки. У вартість вже входить коробка або пакет, а також всі додаткові матеріали.

Пакування документів безкоштовне. Послуга доступна при створення електронної накладної у мобільному додатку Нової пошти для поштоматів по всій країні.

Як замовити послугу пакування для відправлень з поштомату:

створіть електронну накладну для поштомату у додатку Нової пошти;

вкажіть тип відправлення;

активуйте послугу «Пакування»;

оберіть платника (відправник або отримувач);

розрахуйте вартість;

завантажте незапаковане відправлення у поштомат та закрийте комірку.

Після того, як клієнт підтвердив завантаження посилки у поштомат, диспетчер автоматично отримує повідомлення про надходження нової посилки і направляє заявку кур’єру для забору відправлення.

Кур’єр запаковує відправлення на місці, роздруковує та клеїть маркування, не відходячи від поштомату, щоб унеможливити загублення посилок. Далі він відвозить її до сортувального депо, де відбувається сортування та подальший рух посилки.

Якщо протягом доби після створення електронної накладної клієнт не покладе посилку в поштомат – система автоматично анулює цю накладну.

Раніше РЕДПОСТ писав, що Нова Пошта відкриває відділення у Литві.



