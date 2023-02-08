08.02.2023 17:45 Віталій Хінєвіч

Нова Пошта відкриває відділення у Литві

Клієнти компанії зможуть отримувати та відправляти посилки.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Нову Пошту.

Повідомляється, що з середини березня клієнти компанії зможуть відправляти рідним у Литву та отримувати від них посилки, документи, вантажі.

Перше відділення Nova Post буде відкрито у Вільнюсі. Це вантажне відділення, у якому можна відправляти та отримувати з України все вагою до 1000 кг. Його адреса: Вільнюс, Žalgirio g. 92, LT-09303



