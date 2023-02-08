08.02.2023 17:45 Віталій Хінєвіч
Нова Пошта відкриває відділення у Литві
Клієнти компанії зможуть отримувати та відправляти посилки.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Нову Пошту.
Повідомляється, що з середини березня клієнти компанії зможуть відправляти рідним у Литву та отримувати від них посилки, документи, вантажі.
Перше відділення Nova Post буде відкрито у Вільнюсі. Це вантажне відділення, у якому можна відправляти та отримувати з України все вагою до 1000 кг. Його адреса: Вільнюс, Žalgirio g. 92, LT-09303
Раніше РЕДПОСТ
писав, що Нова пошта у Любліні відкрила відділення
.У відділеннях українці можуть отримувати речі з дому та відправляти в Україну посилки до 30 кг з особистим одягом, харчовими продуктами у заводському пакуванні, технікою.
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