14.12.2022 15:50 Віталій Хінєвіч
Нова пошта у Любліні відкрила відділення
У відділеннях Nova Post українці можуть отримувати речі з дому та відправляти в Україну.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Нову пошту.
Повідомляється, що це вже сьоме місто у Польщі, в якому українцям доступні послуги Нової пошти.
У відділеннях Nova Post українці можуть отримувати речі з дому та відправляти в Україну посилки до 30 кг з особистим одягом, харчовими продуктами у заводському пакуванні, технікою тощо.
Також із будь-якого польського відділення можна відправити виключно нові, у фабричному пакуванні генератори, акумулятори, зарядні станції до 30 кг без мита та податку на розмитнення, а доставку замовити на адресу або до будь-якого відділення Нової пошти в Україні.
Строк доставлення - від 5 днів.
Відділення № 20/1 у Любліні працює щодня за адресою: ul. Kameralna 1, 20-400, цифрова адреса 20/1.
Оплатити доставку може тільки відправник готівкою, карткою через термінал або через безконтактний розрахунок: ApplePay чи GooglePay.
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