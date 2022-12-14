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14.12.2022  15:50   Віталій Хінєвіч

Нова пошта у Любліні відкрила відділення

У відділеннях Nova Post українці можуть отримувати речі з дому та відправляти в Україну.

Нова пошта
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Нову пошту.
 
Повідомляється, що це вже сьоме місто у Польщі, в якому українцям доступні послуги Нової пошти.
 
У відділеннях Nova Post українці можуть отримувати речі з дому та відправляти в Україну посилки до 30 кг з особистим одягом, харчовими продуктами у заводському пакуванні, технікою тощо.
 
Також із будь-якого польського відділення можна відправити виключно нові, у фабричному пакуванні генератори, акумулятори, зарядні станції до 30 кг без мита та податку на розмитнення, а доставку замовити на адресу або до будь-якого відділення Нової пошти в Україні.  
 
Строк доставлення - від 5 днів.
 
Відділення № 20/1 у Любліні працює щодня за адресою: ul. Kameralna 1, 20-400, цифрова адреса 20/1.
 
Оплатити доставку може тільки відправник готівкою, карткою через  термінал або через безконтактний розрахунок: ApplePay чи GooglePay.
 
Нагадаємо, фахівці продовжують відбудову газових мереж у Козачій Лопані.
 
Источник:   Нова пошта
 Тэги:  нова пошта
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