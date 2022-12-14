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14.12.2022  13:50   Віталій Хінєвіч

Фахівці продовжують відбудову газових мереж у Козачій Лопані

На Харківщині продовжують відновлювати газопостачання.

газ
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на АТ "Харківгаз".
 
Повідомляється, що в прикордонній з рф Казачій Лопані триває відновлення, пошкоджених ворогом, газових мереж житлових будинків. Проведені роботи дозволили протягом дня підключити до газопостачання 260 домоволодінь селища.
 
Крім Казачої Лопані газовики повернули природний газ до понад 100 будинків Ізюмського району.
 
Нагадаємо, у Харкові реконструювали котельню, яку зруйнували окупанти.
 
Источник:   АТ "Харківгаз"
 Тэги:  жкх, харьков
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