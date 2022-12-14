Розмінування Харківщини: майже дві сотні мін та боєприпасів знешкоджено за добу

Піротехнічні підрозділи ДСНС у Харківській області обстежили декілька гектарів території на наявність вибухонебезпечних предметів.
У прес-службі ДСНС розповіли, як триває гуманітарне розмінування Харківщини, повідомляє РЕДПОСТ.
За добу 13 грудня піротехнічними розрахунками ДСНС проведено обстеження біля 4,2 га території, 5,2 км ЛЕП.
Саперами виявлено та знешкоджено 193 одиниці ворожих мін, вибухівок та боєприпасів.
До робіт залучалося 22 піротехнічних розрахунки ДСНС у складі 113 осіб особового складу та 44 одиниці техніки.
Починаючи з 8 вересня піротехніки обстежили 1714 га території, 248,6 км автомобільних доріг, 584,9 км ЛЕП, 156 км залізничних колій та 187 км газопроводів, де виявлено та знешкоджено 46 тис. 72 ВНП.
Нагадаємо, у Харківській області за добу з 13 по 14 грудня 2022 року зафіксована одна пожежа, спричинена влучанням ворожих снарядів.
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