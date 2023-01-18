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18.01.2023  11:52   Рита Парфенова

Розмінування Харківщини: піротехніки знешкодили майже сотню вибухових предметів

Протягом доби 17 січня 2023 року піротехнічні підрозділи ДСНС у Харківській області знешкодили 71 одиницю вибухових предметів.

сапери дснс

У прес-службі ДСНС розповіли, як триває гуманітарне розмінування Харківщини, повідомляє РЕДПОСТ.

За минулу добу 17 січня піротехнічними розрахунками ДСНС проведено обстеження біля 0,9 га території, 2 км ЛЕП.

Саперами виявлено та знешкоджено 71 одиницю ворожих мін, вибухівок та боєприпасів. До

робіт залучалося 14 піротехнічних розрахунків ДСНС у складі 71 особи особового складу та 28 одиниць техніки.

Загалом починаючи з 8 вересня піротехніки обстежили 1860,3 га території, 253 км автомобільних доріг, 770 км ЛЕП, 156,2 км залізничних колій та 188,6 км газопроводів, де виявлено та знешкоджено 49 тис. 401 ВНП.

Нагадаємо, минулої доби рятувальникі чотири рази виїжджали на перевірку місць обстрілу населених пунктів Харківської області.


Источник:   ДУ ДСНС
 Тэги:  разминирование, гсчс, харьков
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