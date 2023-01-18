Розмінування Харківщини: піротехніки знешкодили майже сотню вибухових предметів

Протягом доби 17 січня 2023 року піротехнічні підрозділи ДСНС у Харківській області знешкодили 71 одиницю вибухових предметів.
У прес-службі ДСНС розповіли, як триває гуманітарне розмінування Харківщини, повідомляє РЕДПОСТ.
За минулу добу 17 січня піротехнічними розрахунками ДСНС проведено обстеження біля 0,9 га території, 2 км ЛЕП.
Саперами виявлено та знешкоджено 71 одиницю ворожих мін, вибухівок та боєприпасів. До
робіт залучалося 14 піротехнічних розрахунків ДСНС у складі 71 особи особового складу та 28 одиниць техніки.
Загалом починаючи з 8 вересня піротехніки обстежили 1860,3 га території, 253 км автомобільних доріг, 770 км ЛЕП, 156,2 км залізничних колій та 188,6 км газопроводів, де виявлено та знешкоджено 49 тис. 401 ВНП.
Нагадаємо, минулої доби рятувальникі чотири рази виїжджали на перевірку місць обстрілу населених пунктів Харківської області.
Комментариев: 0
День зовсім не підходить для романтичних безумств, але ідеальний для конкретних кроків та пропозицій.
У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Уночі очікується сильний дощ, який до ранку закінчиться. Ввечері він може піти знову, але вже з меншою інтенсивністю.
У Богоявленську ніч перед ранком небо відкривається. Про що відкритому небу помолишся, то справдиться.
влажность:
давление:
ветер: