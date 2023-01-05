05.01.2023 14:25 Віталій Хінєвіч

Рятувальники розповіли, як відбувається розмінування Харківської області

За минулу добу 4 січня піротехнічними розрахунками ДСНС проведено обстеження біля 7,3 гектарів території та 7,8 кілометрів ЛЕП.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ДСНС у Харківській області.

Сапери розповіли, що за добу було виявлено та знешкоджено 44 одиниці ворожих мін, вибухівок та боєприпасів. До робіт залучалося 16 піротехнічних розрахунків ДСНС у складі 80 осіб особового складу та 32 одиниць техніки.

Починаючи з 8 вересня піротехніки обстежили 1838 гектарів території, 252,6 кілометрів автомобільних доріг, 745,7 кілометрів ЛЕП, 156,2 кілометрів залізничних колій та 188,6 кілометрів газопроводів, де виявлено та знешкоджено 48 510 вибухонебезпечних предметів.

Рятувальники закликають громадян у разі виявлення підозрілого предмету або вибухівки одразу повідомляти за номером телефону — 101.

Нагадаємо, у Харківській області через ворожий боєприпас загинув рятувальник