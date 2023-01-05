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05.01.2023  08:50   Віталій Хінєвіч

У Харківській області через ворожий боєприпас загинув рятувальник

Минулої доби російські окупанти з артилерії, танків та мінометів вели обстріли прикордонних населених пунктів Куп'янського, Харківського та Чугуївського районів області.

Обстріли Харківської області
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на голову ХОВА Олега Синєгубова.
 
Повідомляється, що 4 січня в районі в села Шийківка Ізюмського району під час проведення робіт з розмінування через детонацію боєприпасу загинув начальник групи піротехнічних робіт, підполковник цивільного захисту Сергій Гоцуляк. Йому було 42 роки.
 
Старший сапер тієї ж групи отримав поранення. Госпіталізований у стані середньої тяжкості.
 
В районі міста Балаклія Ізюмського району на невідомому вибуховому пристрої підірвався цивільний чоловік 22 років. Госпіталізований з вибуховими травмами у стані середньої тяжкості.
 
Крім цього зазначається, що під ворожим вогнем був Куп'янськ, Вовчанськ, Красне, Стариця, Огірцеве, Дворічна, Кислівка та інші населені пункти. Внаслідок обстрілів постраждалих виявлено не було.
 
Нагадаємо, у Харківській області знайшли тіло біля річки замотане в килим.
 
Источник:   Олег Синєгубов
 Тэги:  агрессия россии, харьков
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