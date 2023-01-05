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05.01.2023  08:35   Віталій Хінєвіч

Ліквідували пожежі та допомагали населенню: оперативна інформація від ДСНС у Харківській області

За добу з 4 по 5 січня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

Оперативна інформація від ДСНС у Харківській області
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
Як розповіли рятувальники, піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 44 вибухонебезпечних предметів.
 
Мешканцям міста Куп’янська та села Друга Василівка Барвінківської громади рятувальники доставили 12,5 тонн питної води.
 
Пожеж, спричинених ворожими обстрілами, не трапилось.
 
Таким чином, протягом звітного періоду здійснено 14 оперативних виїздів, з яких:
 
  • 3 – на ліквідацію пожеж;
  • 8 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;
  • 2 – на чергування;
  • 1 – інші виїзди.

Нагадаємо, окупанти обстріляли населені пункти Харківської області.

Источник:   ДСНС у Харківській області
 Тэги:  происшествие, харьков
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