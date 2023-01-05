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05.01.2023  08:05   Віталій Хінєвіч

Окупанти обстріляли населені пункти Харківської області

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили про оперативну інформацію станом на 6:00 5.1.2023 щодо російського вторгнення.

Генеральний штаб ЗСУ
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ.
 
Окупанти здійснили обстріл населених пунктів Харківської області. Зокрема, на Куп’янському та Лиманському напрямках під вогневе ураження потрапили райони 20 населених пунктів. Серед них -Іванівка, Куп’янськ, Дворічна, Вільшана, Кислівка, Котлярівка і Крохмальне на Харківщині та Макіївка, Площанка і Діброва Луганської області.
 
На Слобожанському напрямку танкових, мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Стариця, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ, Устинівка і Фиголівка.
 
Крім цього зазначається, що на Слобожанському напрямку ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.
 
Нагадаємо, наслідки ворожого обстрілу Харківської області зафіксували правоохоронці.
 
Источник:   Генеральний штаб ЗСУ
 Тэги:  агрессия россии, харьков
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