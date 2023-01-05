Окупанти обстріляли населені пункти Харківської області

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили про оперативну інформацію станом на 6:00 5.1.2023 щодо російського вторгнення.
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Зірки щедро наповнюватимуть вас активною енергією, цілеспрямованістю та вірою у власні сили. Варто тільки захотіти, і вам виявляться під силу будь-які досягнення!
Ясною погодою нас цей день не порадує - хмари у Харкові закриють небо вже з самого ранку та протримаються до пізнього вечора. Без опадів.
5 січня відзначають міжнародний день скаутів.
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