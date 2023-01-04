04.01.2023 11:20 Віталій Хінєвіч

Наслідки ворожого обстрілу Харківської області зафіксували правоохоронці

Під вогневим прицілом окупантів опинилися міста та села на Харківському, Куп’янському та Чугуївському напрямках.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію в Харківській області.

Правоохоронці повідомили, що вдень 3 січня внаслідок обстрілу смт Дворічне осколкове поранення отримав 40-річний чоловік.

Ще один 71-річний мешканець села зазнав травм через ворожий снаряд, коли переховувався від вибухів у господарчій споруді.

Місто Куп’янськ окупанти обстріляли з артилерії. Вибухові хвилі пошкодили кілька приватних будинків місцевих мешканців.

В зоні ураження також опинився Вовчанськ. Від жителів міста надійшла інформація про пошкоджені вікна та дах в одному з домоволодінь.

Слідчі відкрили кримінальні провадження за статтею «порушення законів та звичаїв війни» Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, внаслідок ворожих обстрілів Харківської області пошкоджено розподільчі газопроводи.