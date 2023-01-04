04.01.2023 11:50 Віталій Хінєвіч

У житловому районі Харкова оперативно відновили подачу води городянам

Харківські комунальники усунули аварії на водоводі.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «Харківводоканал».

Повідомляється, що 3 січня бригади аварійно-відновлювальних робіт Комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» ліквідували 8 пошкоджень на ділянках трубопроводів та упорядкували 11 оглядових колодязів. Зокрема, у Новобаварському районі ремонтники оперативно усунули дві аварійні ситуації на вул. Світло Шахтаря (діаметр водоводу 800 мм) та вул. Врубеля (діаметр магістралі 100 мм).

«Маючи все необхідне для проведення відновлювальних робіт, негайно розпочали усунення аварій. У першому випадку знайшли можливість відремонтувати водовод без відключення мешканців від водопостачання. А ось на вулиці Врубеля довелося провести заміну ділянки магістралі, і на цей час подачу води харків'янам тимчасово припинили. Після завершення робіт території обов'язково впорядкували. Також капітально відремонтували два пожежні гідранти по вул. Селянській», - підсумував начальник районної служби зовнішніх водопровідних мереж Євгеній Сальков.

Сьогодні, 4 січня, бригади АВР Комплексу «Харківводопостачання» розпочали ліквідацію 15 пошкоджень на водопровідних мережах.

Для економії часу ремонтних бригад просимо докладніше повідомляти про виток води, вказуючи місце самої точки витоку, точну адресу, надавати номер телефону заявника для уточнення. Цю інформацію можна повідомити за телефоном 15-33.

Нагадаємо, внаслідок ворожих обстрілів Харківської області пошкоджено розподільчі газопроводи.