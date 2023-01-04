04.01.2023 12:15 Віталій Хінєвіч

Ситуація з виїздом із України 4 січня на західних пунктах пропуску

У деяких пунктах пропуску на західному кордоні України спостерігаються черги.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

Прикордоникки закликають водіїв враховувати під час планування поїздок можливу нестабільну роботу електронних систем контрольних служб у пунктах пропуску через вимкнення електроенергії, а також стан погодних умов на автошляхах.

Станом на 12.00 4 січня черги на виїзд з України спостерігаються перед пунктами пропуску із сусідніми державами:

Республіка Польща:

«Устилуг» - 110 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

«Угринів» - 20 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);

«Краківець» - 10 л/а, 2 автобусів; (пропуск пішоходів не здійснюється).

Словацкая Республика:

«Малий Березний» - 15 л/а, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

«Ужгород» - 10 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).