09.01.2023 12:10 Віталій Хінєвіч

Ситуація з виїздом із України 9 січня на західних пунктах пропуску

У деяких пунктах пропуску на західному кордоні України спостерігаються черги.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

Прикордоникки закликають водіїв враховувати під час планування поїздок можливу нестабільну роботу електронних систем контрольних служб у пунктах пропуску через вимкнення електроенергії, а також стан погодних умов на автошляхах.

Станом на 12.00 9 січня черги на виїзд з України спостерігаються перед пунктами пропуску із сусідніми державами:

Республіка Польща: «Устилуг» - 45 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

«Краківець» -20 л/а, 2 автобусів; (пропуск пішоходів не здійснюється). Словацька Республіка: «Ужгород» - 15 л/а, 4 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється). Угорщина: «Лужанка» - 10 л/а, 0 пішоходів. Румунія: «Порубне» - 20 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.



