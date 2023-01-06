06.01.2023 12:15 Віталій Хінєвіч

Ситуація з виїздом із України 6 січня на західних пунктах пропуску

У деяких пунктах пропуску на західному кордоні України спостерігаються черги.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

Прикордоникки закликають водіїв враховувати під час планування поїздок можливу нестабільну роботу електронних систем контрольних служб у пунктах пропуску через вимкнення електроенергії, а також стан погодних умов на автошляхах.

Станом на 12.00 6 січня черги на виїзд з України спостерігаються перед пунктами пропуску із сусідніми державами:

Республіка Польща:

«Краківець» - 10 л/а, 0 автобуси; (пропуск пішоходів не здійснюється).

Угорщина:

«Лужанка» - 15 л/а, 0 пішоходів.

Крім цього зазначається, що за добу 5 січня західні кордони України з ЄС та Молдовою (у Чернівецькій області) перетнули 82 тисячі осіб та 17 тисяч транспортних засобів.

З України минулої доби вибули 36 тисяч осіб. 23 тисячі з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до Словаччини, Угорщини, Румунії та Молдови.

До України за минулу добу прослідували 46 тисяч осіб, 42 тисячі з них – громадяни України.