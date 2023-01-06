06.01.2023 11:50 Віталій Хінєвіч

Через поступове зниження температури продовжує зростати споживання світла

До всіх областей України доведено ліміти споживання електрики.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на «Укренерго».

В енергетичній компанії «Укренерго» наголосили, що перевищення лімітів призводить до застосування аварійних обмежень. Зокрема, вчора через перевищення лімітів у більшості областей вводились аварійні відключення.

Наразі у нічний період електростанції виробляють достатньо електроенергії для покриття споживання.

«Вже найближчим часом очікується значне похолодання, що призведе до стрімкого збільшення споживання, яке наразі енергосистема не в змозі покрити у повному обсязі через пошкодження та окупацію ворогом низки електростанцій, які виробляють електроенергію, зокрема, і найпотужнішої - Запорізької АЕС.

Будь ласка, розумно споживайте електроенергію, користуйтеся енергоємними приладами почергово. Це дозволяє знизити навантаження на енергосистему та зменшити необхідність обмеження споживання»,- зазначили в Укренерго.

Нагадаємо, фахівці відновили електропостачання в селі Макарове Харківської області.