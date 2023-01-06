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06.01.2023  11:50   Віталій Хінєвіч

Через поступове зниження температури продовжує зростати споживання світла

До всіх областей України доведено ліміти споживання електрики.

Укренерго
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на «Укренерго».
 
В енергетичній компанії «Укренерго» наголосили, що перевищення лімітів призводить до застосування аварійних обмежень. Зокрема, вчора через перевищення лімітів у більшості областей вводились аварійні відключення. 
 
Наразі у нічний період електростанції виробляють достатньо електроенергії для покриття споживання.
 
«Вже найближчим часом очікується значне похолодання, що призведе до стрімкого збільшення споживання, яке наразі енергосистема не в змозі покрити у повному обсязі через пошкодження та окупацію ворогом низки електростанцій, які виробляють електроенергію, зокрема, і найпотужнішої -  Запорізької АЕС.
 
Будь ласка, розумно споживайте електроенергію, користуйтеся енергоємними приладами почергово. Це дозволяє знизити навантаження на енергосистему та зменшити необхідність обмеження споживання»,- зазначили в Укренерго.
 
Нагадаємо, фахівці відновили електропостачання в селі Макарове Харківської області.
 
Источник:   Укренерго
 Тэги:  жкх, отключение света
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