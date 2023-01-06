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06.01.2023  11:20   Віталій Хінєвіч

Які втрати завдали окупанти культурній інфраструктурі Харківської області

Станом на 25 грудня 2022-го року, в Україні збитків зазнали 1189 об’єктів культурної інфраструктури. З них майже третина – 446 об’єктів повністю зруйновані.

Які втрати завдали окупанти культурній інфраструктурі Харківської області
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Міністерство культури та інформаційної політики України.
 
У Міністерстві повідомили, що найбільших втрат і збитків культурна інфраструктура зазнала в Донецькій, Київській, Харківській, Луганській, Миколаївській, Запорізькій, Сумській та Херсонській областях. 
   
Найчисельнішою групою об’єктів культурної інфраструктури, які зазналипошкоджень чи руйнувань, є клубні заклади – 47% від загальної кількості закладів культурної інфраструктури, які зазнали збитків.
 
Загалом постраждали:
 
  • клубні заклади – 563 од. (зруйновано – 222 од.; пошкоджено – 341 од.), з яких більшість припадає на Донецьку (24%), Харківську (14%) та Київську (10%) обл.;
  • бібліотеки – 453 од. (зруйновано – 155 од.; пошкоджено – 298 од.), з яких більшість припадає на Донецьку (27%), Київську (17%) та Миколаївську (13%) обл.; 
  • музеї та галереї – 63 од. (зруйновано – 22 од.; пошкоджено – 41 од.;), з яких більшість припадає на Донецьку (37%) та Харківську (11%) обл.;
  • театри та філармонії – 18 од. (зруйновано – 9 од.; пошкоджено – 9 од.) у Дніпропетровській, Донецькій, Луганській, Миколаївській, Харківській обл. та м. Києві; 
  • заклади мистецької освіти – 92 од. (зруйновано – 38 од.; пошкоджено – 54 од.), з яких більшість припадає на Донецьку (30%) та Харківську (14%) обл.

Нагадаємо, залізничний рейс Харків-Ужгород буде носити ім’я Григорія Сковороди.

Источник:   Міністерство культури та інформаційної політики України
 Тэги:  харьков, агрессия россии, культура
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