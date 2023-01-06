Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 6 січня

Минулої доби офіційно зареєстровано 17 випадків зараження коронавірусом у Харкові.
Усього за попередню добу у Харкові та області діагностували 24 випадки зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.
З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 316 030 осіб. Одужало 308 460 осіб, на сьогоднішній день перебувають під медичним наглядом 292 особи.
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Те, мимо чого в інший час ви пройшли б, навіть не помітивши, сьогодні може викликати в душі цілу гаму почуттів. З іншого боку, легше звичайного даватиметься робота, яка потребує підвищеної концентрації уваги.
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