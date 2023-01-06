    
Главная Новини Харкова Медицина Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 6 січня
06.01.2023  10:50   Віталій Хінєвіч

Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 6 січня

Минулої доби офіційно зареєстровано 17 випадків зараження коронавірусом у Харкові.


labcenter.kh.ua

Усього за попередню добу у Харкові та області діагностували 24 випадки зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.

З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 316 030 осіб. Одужало 308 460 осіб, на сьогоднішній день перебувають під медичним наглядом 292 особи.

Читайте також: Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові 5 січня.

 

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  харьков, коронавирус
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
06.01 Суспільство Водіїв та пішоходів попередили про погіршення погодних умов у Харківській області 06.01 Надзвичайні події Які втрати завдали окупанти культурній інфраструктурі Харківської області 06.01 Суспільство Актуальні вакансії в Харківській області представила служба зайнятості
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 