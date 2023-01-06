06.01.2023 10:50 Віталій Хінєвіч

Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 6 січня

Минулої доби офіційно зареєстровано 17 випадків зараження коронавірусом у Харкові.



labcenter.kh.ua

Усього за попередню добу у Харкові та області діагностували 24 випадки зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.

З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 316 030 осіб. Одужало 308 460 осіб, на сьогоднішній день перебувають під медичним наглядом 292 особи.

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