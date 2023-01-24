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24.01.2023  16:30   Віталій Хінєвіч

В Україні виявили перший випадок зараження новим штамом коронавірусу

Новий штам вірусу виявили у Сумській області.

коронавірус
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на МОЗ України.
 
У Міністерстві повідомили, що в Україні зафіксували перший випадок зараження новою сублінією варіанта  SARS-CoV-2 «Omicron» XBB.1.5, або «Кракен».
 
Випадок був зафіксований у людини, яка не пройшла курс вакцинації проти коронавірусу.
 
За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, XBB.1.5 не має специфічних мутацій, які б могли робити його більш небезпечним, ніж інші субваріанти. Тим не менш, порівняно з попередніми субваріантами, XBB.1.5 найбільш ефективно ухиляється від імунної відповіді людини та здатний викликати серйозні захворювання у людей похилого віку та людей з ослабленим імунітетом.
 
З 22 жовтня 2022 р. по 11 січня 2023 р. у 38 країнах було зареєстровано 5 288 випадків, викликаних субваріантом «Omicron» XBB.1.5. Більшість із цих випадків реєструвались у Сполучених Штатах Америки (82,2 %), Великобританії (8,1 %) і Данії (2,2 %).
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові зростає захворюваність на ковід та грип.
 

Источник:   МОЗ України
 Тэги:  медицина, коронавирус
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