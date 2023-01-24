24.01.2023 16:16 Дмитро Колонєй
Ділок у Харкові "забув" сплатити мільон гривень аренди місту
Хитрому підприємцю з Харкова доведеться віддати борг.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посианнмя на Харківську прокуратуру земельна ділянка по вул. Ломоносова у Харківі використовується для експлуатації та обслуговування нежитлової будівлі, право власності на яку зареєстроване за фізичною особою.
Проте сама земельна ділянка перебуває у власності Харківської міської ради.
Реєстрація речових прав на земельну ділянку чоловіком не здійснювалась.
Таким чином, фізособа використовує земельну ділянку без виникнення права власності/користування та без державної реєстрації цих прав у відповідності до ст.ст. 125, 126 Земельного кодексу України на неї, а також без сплати коштів за землю в передбаченому законодавством розмірі.
Розмір збережених фізичною особою коштів від безпідставно набутого майна, який підлягає відшкодуванню, виходячи з розміру орендної плати за землю, складає майже пів мільйона гривень.
Наразі Жовтневим районним судом м. Харкова відкрито провадження у справі.
агадаємо, раніше РЕДПОСТ
писав, що у Харкові ошукав на сотні тисяч та грозив вбити гастролер з Франківщини
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости