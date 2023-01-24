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24.01.2023  16:16   Дмитро Колонєй

Ділок у Харкові "забув" сплатити мільон гривень аренди місту

Хитрому підприємцю з Харкова доведеться віддати борг.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посианнмя на Харківську прокуратуру земельна ділянка по вул. Ломоносова у Харківі використовується для експлуатації та обслуговування нежитлової будівлі, право власності на яку зареєстроване за фізичною особою. 
 
Проте сама земельна ділянка перебуває у власності Харківської міської ради. 
 
Реєстрація речових прав на земельну ділянку чоловіком не здійснювалась.
 
Таким чином, фізособа використовує земельну ділянку без виникнення права власності/користування та без державної реєстрації цих прав у відповідності до ст.ст. 125, 126 Земельного кодексу України на неї, а також без сплати коштів за землю в передбаченому законодавством розмірі.
 
Розмір збережених фізичною особою коштів від безпідставно набутого майна, який підлягає відшкодуванню, виходячи з розміру орендної плати за землю, складає майже пів мільйона гривень.
 
Наразі Жовтневим районним судом м. Харкова відкрито провадження у справі.
 
 

 


Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  афера, шахрай, харьков
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