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18.01.2023  15:50   Дмитро Колонєй

Афера на мільйони: у Харкові кримінальна родина підробляла та продавала елітний алкоголь (фото)

У Харкові судитимуть трьох чоловіків за аферу на спиртних напоях.

Підробляли елітний алкоголь та торгували фальсифікатом три шахрая у Харкові
 
Про незаконну оборудку з виготовленням контрафактного алкоголю РЕДПОСТ повідомили у Харківській обласній прокуратурі.
 
Так, у квітні 2021 року батько зі своїм сином та їх спільним знайомим організували протизаконну схему заробітку - купляли незаконо виготовлений етиловий спирт, частину якого реалізовували оптовим покупцям. 
 
З іншої частини вони виготовляли алкогольні напої під виглядом відомих українських та іноземних товаровиробників та продавали їх клієнтам. 
 
Підробляли елітний алкоголь та торгували фальсифікатом три шахрая у Харкові
 
Продукцію ділки зберігали та виготовляли у складських приміщеннях на території м. Харкова та Харківської області.
 
На початку червня 2022 року правоохоронці провели обшуки, під час яких виявили та вилучили майже 5 тисяч літрів спирту, тютюнові вироби без марок акцизного податку у кількості понад 22 тис. пачок, обладнання та сировину для виготовлення спирту, балони та фільтри, цукрові ароматизатори тощо на загальну суму понад 4 млн гривень.
 
Підробляли елітний алкоголь та торгували фальсифікатом три шахрая у Харкові
 
Справу розглядатимуть у Ленінському районному суді м. Харкова. 
 
Чоловікам загрожує покарання від штрафу від п’яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів. до позбавленням волі на строк від восьми до десяти років з конфіскацією майна, з вилученням та знищенням незаконно виробленої або придбаної продукції, обладнання для її виготовлення.
 
Підробляли елітний алкоголь та торгували фальсифікатом три шахрая у Харкові
 

 


Источник:   Харьковская областная прокуратура
 Тэги:  афера, мошенничество, харьков, подделка алкоголя
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