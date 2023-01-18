18.01.2023 15:50 Дмитро Колонєй

Афера на мільйони: у Харкові кримінальна родина підробляла та продавала елітний алкоголь (фото)

У Харкові судитимуть трьох чоловіків за аферу на спиртних напоях.

Про незаконну оборудку з виготовленням контрафактного алкоголю РЕДПОСТ повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

Так, у квітні 2021 року батько зі своїм сином та їх спільним знайомим організували протизаконну схему заробітку - купляли незаконо виготовлений етиловий спирт, частину якого реалізовували оптовим покупцям.

З іншої частини вони виготовляли алкогольні напої під виглядом відомих українських та іноземних товаровиробників та продавали їх клієнтам.

Продукцію ділки зберігали та виготовляли у складських приміщеннях на території м. Харкова та Харківської області.

На початку червня 2022 року правоохоронці провели обшуки, під час яких виявили та вилучили майже 5 тисяч літрів спирту, тютюнові вироби без марок акцизного податку у кількості понад 22 тис. пачок, обладнання та сировину для виготовлення спирту, балони та фільтри, цукрові ароматизатори тощо на загальну суму понад 4 млн гривень.

Справу розглядатимуть у Ленінському районному суді м. Харкова.

Чоловікам загрожує покарання від штрафу від п’яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів. до позбавленням волі на строк від восьми до десяти років з конфіскацією майна, з вилученням та знищенням незаконно виробленої або придбаної продукції, обладнання для її виготовлення.



