    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події У Харкові зловмисниці робили з жінок повій (фото)
14.01.2023  18:00   Дмитро Колонєй

У Харкові зловмисниці робили з жінок повій (фото)

Правоохоронці Харкова поінформували про підозру двом жінкам.

Робили з жінок проституток зловмисниці у Харкові
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську прокуратуру, наприкінці серпня 2022 року 30-річна мешканка Лозівщини району та 18-річна дівчина з Сумщини підшукували жінок у тяжкому матеріальному становищі, проводили з ними «бесіди», після чого вони погоджувались надавати платні послуги сексуального характеру.
 
 
Організатори злочинного бізнесу розміщали оголошення про «високооплачувану роботу»,  орендували квартири у Харкові та Сумах, що в подальшому ставали місцями розпусти та 
отримували в середньому 50 відсотків від грошей, які заробляли втягнули у зайняття проституцією жінки.
 
Робили з жінок проституток зловмисниці у Харкові
 
12 січня правоохоронці викрили жінок в одній з орендованих квартир у м. Харків.
 
Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
 
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Харькове силовики накрили еротичний салон.
 
 
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
 
 

Источник:   Харьковская областная прокуратура
 Тэги:  проституция, афера, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
30.06 Надзвичайні події Гость с юга вербовал в Харькове жриц любви (видео, фото) 28.05 Надзвичайні події 11 проституток, 4 квартиры, 2 администратора: сутенерша в Харькове распрощалась с крепким бизнесом (ВИДЕО, ФОТО) 12.05 Надзвичайні події В Харькове правоохранители накрыли банду сутенеров (ВИДЕО)
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 