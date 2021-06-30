Гость с юга вербовал в Харькове жриц любви (видео, фото)

49-летнего гражданина Азербайджана разоблачили в вербовке украинок для сексуальной эксплуатации за рубежом.
Иностранец получил вид на жительство в Украине и развернул в Харькове вербовочную сеть для переправки женщин в Королество Бахрейн, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.
49-летний азербайджанец при участии неустановленных лиц выискивал на территории Харькова молодых женщин с тяжелым материальным положением и предлагал им отправиться в Бахрейн на заработки в сфере секс-индустрии.
В настоящее время установлено 11 женщин, которых иностранец завербовал для переправки в Бахрейн.
С тремя из них он 26 мая встретился в кафе и провел с ними вербовочные беседы.
24 июня злоумышленника задержали на территории вокзала «Харьков-Пассажирский», когда тот пытался посадить женщин на поезд «Харьков-Киев». Из столицы женщины должны были отправиться за границу самолетом.
Следственно-оперативные действия проводились в рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 303 (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) Уголовного кодекса Украины.
Иностранцу сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 149 (торговля людьми) Уголовного кодекса Украины. 25 июня суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с правом внесения залога в размере 227 000 гривен.
Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества или без таковой.
Сейчас правоохранители устанавливают личности подельников, причастных к торговле людьми, а также круг потерпевших.
Досудебное расследование продолжается.
Комментариев: 0
Помните: сегодня любое действие может иметь неожиданные и очень далеко идущие последствия.
В Харькове сохраняется переменная облачность с внезапно набегающими ливнями. По области синоптики прогнозируют град.
С 2017 года в «целях повышения информированности общественности об опасности столкновения с астероидами» отмечается Всемирный день астероида.
влажность:
давление:
ветер: