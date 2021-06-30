30.06.2021 12:46 Рита Парфенова

Гость с юга вербовал в Харькове жриц любви (видео, фото)

49-летнего гражданина Азербайджана разоблачили в вербовке украинок для сексуальной эксплуатации за рубежом.

Иностранец получил вид на жительство в Украине и развернул в Харькове вербовочную сеть для переправки женщин в Королество Бахрейн, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

49-летний азербайджанец при участии неустановленных лиц выискивал на территории Харькова молодых женщин с тяжелым материальным положением и предлагал им отправиться в Бахрейн на заработки в сфере секс-индустрии.

В настоящее время установлено 11 женщин, которых иностранец завербовал для переправки в Бахрейн.

С тремя из них он 26 мая встретился в кафе и провел с ними вербовочные беседы.

24 июня злоумышленника задержали на территории вокзала «Харьков-Пассажирский», когда тот пытался посадить женщин на поезд «Харьков-Киев». Из столицы женщины должны были отправиться за границу самолетом.







Следственно-оперативные действия проводились в рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 303 (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) Уголовного кодекса Украины.

Иностранцу сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 149 (торговля людьми) Уголовного кодекса Украины. 25 июня суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с правом внесения залога в размере 227 000 гривен.



Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества или без таковой.









Сейчас правоохранители устанавливают личности подельников, причастных к торговле людьми, а также круг потерпевших.



Досудебное расследование продолжается.



