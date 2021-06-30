Главная Новости Харькова Криминал и происшествия Кто стрелял в представителя "Нацкорпуса" Артема Мошенского? Первые версии
30.06.2021  12:35   

Кто стрелял в представителя "Нацкорпуса" Артема Мошенского? Первые версии

Руководитель центрального штаба политической партии «Национальный корпус» Максим Жорин высказал свое предположение о том, кто мог стрелять в замдиректора охранного агентства «Корпус» Артема Мошенского.

Стрельба в Харькове: озвучены первые подозреваемые в покушении на убийство Артема Мошенского
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Телеграмм-канал Максима Жорина. В покушении на убийство представителя "Нацкоруса" Максим Жорин подозревает куратора движения "Патриоты за жизнь" Олега Ширяева.
 
"Сегодня в Харькове подстрелили Артема Мошенского, когда он выходил из дома и садился в машину. Артем - известный в Харькове представитель нашего движения. Сейчас он борется за жизнь на операционном столе! Уже есть предварительная информация, что к нападению причастен Олег Ширяев - один из кураторов титушек Ильи Кивы", - говорится в сообщении.
 
Фото 057.ua (Олег Ширяев и Артем Мошенский)
 
Олег Ширяев - один из основателей движения «Східний корпус», командир роты особого назначения «Східний корпус», майор милиции. В августе 2015 уволился из рядов МВД и начал общественную и политическую деятельность.  В августе 2020 Ширяев стал куратором движения «Патриоты - за жизнь», которое в июне 2020 года представил народный депутат от политической партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Илья Кива.
 
Напомним, стрельба на Родниковой, 9а произошла в 9:30. 31-летний пострадавший получил ранения в области шеи. Медики скорой госпитализировали его в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.
 
Тэги:  харьков, стрельба
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
30.06 Медицина Отравление грибами: под Харьковом супружеская пара отравилась "рядовкой" 30.06 Дороги и Транспорт Внимание, возможна «тянучка». На улице Роганской в Харькове стартовал ремонт дороги (ФОТО)   30.06 Власть Открылась внеочередная сессия Харьковского горсовета
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 