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30.06.2021  10:42   Рита Парфенова

Стрельба на Салтовке: в Харькове введена операция "Сирена"

31-летний мужчина с ранением шеи госпитализирован в неотложку.


// Telegram

В последнее утро июня на улице Родниковой, 9а в Харькове раздались выстрелы, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службе Нацполиции.

Около половины десятого утра неизвестный несколько раз выстрелил из неустановленного оружия в мужчину во дворе многоэтажного дома и скрылся.

31-летний пострадавший получил ранения в области шеи. Медики скорой госпитализировали его в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.

В настоящее время по городу введена в действие полицейская операция «Сирена». Принимаются все меры по установлению лица, причастного к совершению преступления.

Также правоохранители проводят осмотр места происшествия для установления всех обстоятельств случившегося.

Информация о происшествии зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений Харьковского районного управления полиции №2.

По информации соцсетей, пострадавший – замдиректор охранного агентства «Корпус» Артем Мошенский. Нападавший выстрелил, когда тот находился во дворе возле своего автомобиля.

В Харькове стреляли в Артема Мошенского, замдиректора охранного агентства Корпус
Артем Мошенский – на фото справа

Нападавший выстрелил в шею возле авто потерпевшего. Парня увезли в неотложку. На Родниковой 9а, где все произошло, сейчас много патрульной полиции и людей в штатском

Напомним, вечером 19 июня на улице Новоалександровской в Харькове между двумя мужчинами произошел конфликт из-за парковочного места. Во время выяснения отношений один из водителей совершил выстрел из спецсредства для отстрела резиновых пуль в сторону другого мужчины.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  стрельба, харьков
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