Стрельба на Салтовке: в Харькове введена операция "Сирена"

31-летний мужчина с ранением шеи госпитализирован в неотложку.
В последнее утро июня на улице Родниковой, 9а в Харькове раздались выстрелы, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службе Нацполиции.
Около половины десятого утра неизвестный несколько раз выстрелил из неустановленного оружия в мужчину во дворе многоэтажного дома и скрылся.
31-летний пострадавший получил ранения в области шеи. Медики скорой госпитализировали его в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.
В настоящее время по городу введена в действие полицейская операция «Сирена». Принимаются все меры по установлению лица, причастного к совершению преступления.
Также правоохранители проводят осмотр места происшествия для установления всех обстоятельств случившегося.
Информация о происшествии зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений Харьковского районного управления полиции №2.
По информации соцсетей, пострадавший – замдиректор охранного агентства «Корпус» Артем Мошенский. Нападавший выстрелил, когда тот находился во дворе возле своего автомобиля.
Артем Мошенский – на фото справа
Нападавший выстрелил в шею возле авто потерпевшего. Парня увезли в неотложку. На Родниковой 9а, где все произошло, сейчас много патрульной полиции и людей в штатском
Напомним, вечером 19 июня на улице Новоалександровской в Харькове между двумя мужчинами произошел конфликт из-за парковочного места. Во время выяснения отношений один из водителей совершил выстрел из спецсредства для отстрела резиновых пуль в сторону другого мужчины.
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