30.06.2021 10:15
В Харькове полыхало СТО в спальном районе (фото)
Пожар произошел в Шевченковском районе Харькова.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на пресс-службу Главного управления по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области.
По словам чрезвычайников, сообщение о пожаре к ним поступило 30 июня в 4:11. На улице Людвига Свободы, 57 горели боксы на территории станции технического обслуживания автомобилей. Прибыв на место пожара было установлено, что огнем охвачен ремонтный бокс, в котором находились несколько автомобилей: «Mercedes-Benz GL350», «Renault Laguna» и «BMW 328». В самом помещении горели оборудование, колесные покрышки и другие горючие материалы.
К счастью, в результате происшествия автомобили получили лишь незначительные повреждения.
Через час после поступления сигнала о пожаре огнеборцы полностью ликвидировали возгорание на СТО.
Причины возникновения пожара устанавливаются.
Ранее РЕДПОСТ писал, в одном из гаражных комплексов на Салтовке произошел пожар
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