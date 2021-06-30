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30.06.2021  10:15   

В Харькове полыхало СТО в спальном районе (фото)

Пожар произошел в Шевченковском районе Харькова.

Пожар на СТО: в Харькове горели боксы с автомобилями
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Главного управления по чрезвычайным ситуациям  в Харьковской области.
 
По словам чрезвычайников, сообщение о пожаре к ним поступило 30 июня в 4:11. На улице Людвига Свободы, 57 горели боксы на территории станции технического обслуживания автомобилей. Прибыв на место пожара было установлено, что огнем охвачен ремонтный бокс, в котором находились несколько автомобилей: «Mercedes-Benz GL350», «Renault Laguna» и «BMW 328». В самом помещении горели оборудование, колесные покрышки и другие горючие материалы.
 
Пожар на СТО: в Харькове горели боксы с автомобилями
 
К счастью, в результате происшествия автомобили получили лишь незначительные повреждения.
 
Через час после поступления сигнала о пожаре огнеборцы полностью ликвидировали возгорание на СТО.
 
Причины возникновения пожара устанавливаются.
 
Ранее РЕДПОСТ писал, в одном из гаражных комплексов на Салтовке произошел пожар.
 
Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  харьков, пожар
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