30.06.2021 10:15

В Харькове полыхало СТО в спальном районе (фото)

Пожар произошел в Шевченковском районе Харькова.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Главного управления по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области.

По словам чрезвычайников, сообщение о пожаре к ним поступило 30 июня в 4:11. На улице Людвига Свободы, 57 горели боксы на территории станции технического обслуживания автомобилей. Прибыв на место пожара было установлено, что огнем охвачен ремонтный бокс, в котором находились несколько автомобилей: «Mercedes-Benz GL350», «Renault Laguna» и «BMW 328». В самом помещении горели оборудование, колесные покрышки и другие горючие материалы.

К счастью, в результате происшествия автомобили получили лишь незначительные повреждения.

Через час после поступления сигнала о пожаре огнеборцы полностью ликвидировали возгорание на СТО.

Причины возникновения пожара устанавливаются.

Ранее РЕДПОСТ писал, в одном из гаражных комплексов на Салтовке произошел пожар

Источник: ГУ ГСЧС

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