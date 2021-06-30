Главная Новости Харькова ЖКХ Июльские отключения горячей воды в Харькове: график от ХТС
30.06.2021  10:05   Рита Парфенова

Июльские отключения горячей воды в Харькове: график от ХТС

КП «Харьковские тепловые сети» обновило информацию об отключении горячего водоснабжения в связи с подготовкой к отопительному сезону.


// hts.kharkov.ua

Коммунальщики рассказали о графике отключения горячего водоснабжения в связи с планово-профилактическими ремонтами в целях подготовки к отопительному сезону, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ХТС.

Согласно графику, в июле выводятся в ремонт для гидравлических испытаний, ремонта и реконструкции участки тепломагистралей в следующих районах Харькова.

в Основянском районе:

С 8:00 30 июня до 17:00 июля  участок тепломагистрали ТМ-11 с отключением горячего водоснабжения на 10 жилых домов, 1 детское учреждение, ограниченный пр. Московский, пл. Защитников Украины, ул. Никитина, пер. Конный, ул. Военная, ул. Ш. Руставели.

в Слободском районе:

С 8:00 30 июня до 17:00 30 июля участок тепломагистрали ТМ-11 с отключением горячего водоснабжения на 19 жилых домов, 2 детских заклада, ограниченный: ул. Плехановская, пр. Московский, ул. Кошкина, вул.Соича.

в Московском районе:

С 8:00 30 июня до 17:00 30 июля участок тепломагистрали ТМ-11 с отключением горячего водоснабжения на 20 жилых домов, 1 детское учреждение, 1 лечебное учреждение, ограниченный: пр. Московский, ул. Малиновского, ул. Металлиста, ул. Сергиевская, ул. Сомовская, пер. Искринский, ул. Сергиевская, пр. Московский

С 8:00 30 июня до 17:00 30 июля участок тепломагистрали ТМ-18 с отключением горячего водоснабжения на 33 жилых домов, 1 детское учреждение, 1 лечебное учреждение, ограниченный: ул. Батицкого, ул. Мишу, ул. Адыгейская, ул. Спортивная, ул. Быкова, Салтовкое шосе, пр. Л. Ландау, ул. И. Камышева.

С 8:00 30 июня до 17:00 30 июля участок тепломагистрали ТМ-12 с отключением горячего водоснабжения на 5 жилых домов, 1 детское учреждение, 1 лечебное учреждение, ограниченный: пр. Московский, ул. Чигирина, ул.Фейрбаха, ул. Харьковкая Набережная.

Напомним, в Харькове изменен график проведения ремонтных работ по подготовке к следующему отопительному сезону из-за остановки ТЭЦ-5.

Источник:   КП ХТС
 Тэги:  отключение воды, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
30.06 ЖКХ Аварийное отключение воды в Харькове 30 июня. Список адресов 29.06 ЖКХ Авария на водоводе в Харькове: коммунальщики рассказали, когда в дома дадут воду 29.06 ЖКХ Аварийное отключение воды в Харькове 29 июня. Список адресов
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 