30.06.2021 10:05 Рита Парфенова

Июльские отключения горячей воды в Харькове: график от ХТС

КП «Харьковские тепловые сети» обновило информацию об отключении горячего водоснабжения в связи с подготовкой к отопительному сезону.



// hts.kharkov.ua

Коммунальщики рассказали о графике отключения горячего водоснабжения в связи с планово-профилактическими ремонтами в целях подготовки к отопительному сезону, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ХТС.



Согласно графику, в июле выводятся в ремонт для гидравлических испытаний, ремонта и реконструкции участки тепломагистралей в следующих районах Харькова.



в Основянском районе:



С 8:00 30 июня до 17:00 июля участок тепломагистрали ТМ-11 с отключением горячего водоснабжения на 10 жилых домов, 1 детское учреждение, ограниченный пр. Московский, пл. Защитников Украины, ул. Никитина, пер. Конный, ул. Военная, ул. Ш. Руставели.



в Слободском районе:



С 8:00 30 июня до 17:00 30 июля участок тепломагистрали ТМ-11 с отключением горячего водоснабжения на 19 жилых домов, 2 детских заклада, ограниченный: ул. Плехановская, пр. Московский, ул. Кошкина, вул.Соича.



в Московском районе:



С 8:00 30 июня до 17:00 30 июля участок тепломагистрали ТМ-11 с отключением горячего водоснабжения на 20 жилых домов, 1 детское учреждение, 1 лечебное учреждение, ограниченный: пр. Московский, ул. Малиновского, ул. Металлиста, ул. Сергиевская, ул. Сомовская, пер. Искринский, ул. Сергиевская, пр. Московский



С 8:00 30 июня до 17:00 30 июля участок тепломагистрали ТМ-18 с отключением горячего водоснабжения на 33 жилых домов, 1 детское учреждение, 1 лечебное учреждение, ограниченный: ул. Батицкого, ул. Мишу, ул. Адыгейская, ул. Спортивная, ул. Быкова, Салтовкое шосе, пр. Л. Ландау, ул. И. Камышева.



С 8:00 30 июня до 17:00 30 июля участок тепломагистрали ТМ-12 с отключением горячего водоснабжения на 5 жилых домов, 1 детское учреждение, 1 лечебное учреждение, ограниченный: пр. Московский, ул. Чигирина, ул.Фейрбаха, ул. Харьковкая Набережная.

Напомним, в Харькове изменен график проведения ремонтных работ по подготовке к следующему отопительному сезону из-за остановки ТЭЦ-5.