14.09.2022 12:26 Рита Парфенова

У трьох районах Харкова відключать воду: подробиці та адреси

У частині Індустріального, Немишлянського та Слобідського районів міста Харькова проведуть планово-попереджувальні роботи.



vodokanal.kharkov.ua

Про це повідимили у КП «Харківводоканал», передає РЕДПОСТ.



Відключення води планове, здійснюється для проведення планово-попереджувальних робіт на технологічному та електротехнічному устаткуванні насосної станції з метою підготовки споруд водопроводу для роботи в осінньо-зимовий період.



Воду відключать 15 вересня з 9:00 до 12:00 у частині будинків трьох районів Харкова. А саме:

у частині Індустріального району, обмеженої вул. Свистуна, залізничним полотном, вул. П'ятихатською, вул. Луї Пастера, пров. 1-м Котлаським, вул. Зеленодольською, вул. Василя Клочкова, вул. Дністровською, сел. Новозахідним, а також сел. Затишшя;

у частині Немишлянського району, обмеженої вул. Свистуна, залізничним полотном, пров. Єнакіївським, вул. Єнакіївською, пр. Велозаводським, вул. Високогірною, вул. Ясенєвою, пр. Тракторобудівників, пр. Московським, вул. Харківських Дивізій, сел. Новозахідним;

у частині Слобідського району, обмеженої вул. Танкопії, пр. Петра Григоренка, пр. Героїв Сталінграда, вул. Ньютона, вул. Садовопарковою, вул. Харківських Дивізій до вул. Танкопії.

Список адрес, де буде відключена вода, дивиться тут.



Телефон для довідок: 15-33.

Нагадаємо, фахівці продовжують інтенсивні роботи з відновлення подачі води до всіх районів міста.