У трьох районах Харкова відключать воду: подробиці та адреси

У частині Індустріального, Немишлянського та Слобідського районів міста Харькова проведуть планово-попереджувальні роботи.
Про це повідимили у КП «Харківводоканал», передає РЕДПОСТ.
Відключення води планове, здійснюється для проведення планово-попереджувальних робіт на технологічному та електротехнічному устаткуванні насосної станції з метою підготовки споруд водопроводу для роботи в осінньо-зимовий період.
Воду відключать 15 вересня з 9:00 до 12:00 у частині будинків трьох районів Харкова. А саме:
Список адрес, де буде відключена вода, дивиться тут.
Телефон для довідок: 15-33.
Нагадаємо, фахівці продовжують інтенсивні роботи з відновлення подачі води до всіх районів міста.
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Зірки рекомендують бути уважнішими та зібранішими, щоб не наробити помилок. «Витання у хмарах» може обернутися непорозуміннями і навіть травматичністю.
У Харкові сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Ніч та ранок пройдуть без опадів. Удень очікується дощ, який до вечора повинен закінчитися.
14 вересня можна назвати неофіційним Днем народження настільних ігор.
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